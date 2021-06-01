Адвокат депутата Асылбека Жээнбекова Давран Касымов заявил, что депутат считает свое задержание политическим гонением.

По его словам, сам Жээнбеков не понимает, почему его арестовали, и не считает себя виновным.

«Жээнбеков говорит, что в свое время они [депутаты] сделали все, чтобы поставить “Центерру Голд” на правильный путь. Во всех постановлениях с 1992 по 2009 год у них были лучшие условия. Жээнбеков не понимает почему его задержали, ведь он старался сделать лучшие условия для Кыргызстана», — сказал адвокат.

Видео: Kaktus.Media

31 мая брат экс-президента Сооронбая Жээнбекова Асылбек Жээнбеков был вызван на допрос в ГКНБ по делу о руднике Кумтор. Вместе с ним допросили и депутата Торобая Зулпукарова.

Вечером того же дня, Первомайский райсуд Бишкека избрал для них меру пресечения в виде заключения в СИЗО ГКНБ на два месяца. Депутатов подозревают в коррупции при реализации проекта по разработке месторождения «Кумтор».

В тот вечер у здания суда прошёл митинг в поддержку Жээнбекова и Зулпукарова. Около 100 человек требовали освободить задержанных нардепов.

Оба депутата были избраны в парламент от партии СДПК, в 2011-2016 годы Асылбек Жээнбеков, являющийся братом бывшего президента Сооронбая Жээнбекова, был спикером парламента.

Задержания по «Кумтору»

17 мая глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании парламента сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником Кумтор. Одно из них — в отношении руководителей золотодобывающей компании по экологическим вопросам, а остальные три — в отношении чиновников по фактам коррупции.

Так, 31 мая был задержан экс-премьер-министр Омурбек Бабанов по факту коррупции при реализации проекта «Кумтор».

При этом адвокат политика Амантур Абдырахманов заявил, что Бабанов не совершал никаких противоправных действий по «Кумтору». По его словам, сам экс-премьер написал в протоколе, что ему непонятно, в чем его подозревают — сотрудники ГКНБ ничего не объяснили.

Кроме этого, ГКНБ задержал еще двоих по факту коррупции при реализации проекта «Кумтор» — это бывшие депутаты парламента Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев.

По делу «Кумтора» на допрос в ГКНБ также вызывали экс-премьер-министра Темира Сариева, а еще один бывший премьер Мухаммедкалый Абылгазиев был задержан.