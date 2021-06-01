Возле Первомайского районного суда в Бишкеке прошел митинг сторонников экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Его задержал ГКНБ 31 мая по факту коррупции при заключении договоров, связанных с разработкой месторождения Кумтор.

Бабанова поместили в ИВС СИЗО ГКНБ и должны были избрать ему меру пресечения по истечении 48 часов со времени ареста. К зданию суда ближе к вечеру начали подтягиваться его сторонники с требованием освободить политического деятеля. Собралось более ста человек с плакатами в защиту и поддержку Бабанова и требованием его отпустить.



Однако позже сторонники Бабанова сообщили журналистам, что по неназванным причинам меру пресечения политику выберут завтра, 2 июня. Затем они начали расходиться. Вместе с ним меру пресечения изберут и для еще двух арестантов по делу Кумтора, экс-депутатов Исхака Пирматова и Таланта Узакбаева.



По данным Kaktus.media, к митинговавшим сегодня сторонникам 2 июня могут присоединиться жители Таласа. Некоторые сторонники с малой родины арестованного политика уже выдвинулись в Бишкек.

Бабанов и Кумтор

Омурбека Бабанова арестовали 31 мая после допроса в ГКНБ. Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила, что Бабанов задержан «на основании полученных в ходе следствия доказательств» фактов коррупции с его участием. Также в сообщении говорилось, что расследование уголовного дела по фактам коррупции при разработке месторождения Кумтор все еще продолжается.

Адвоакат политика Амантур Абдырахманов заявил, что Бабанов не совершал никаких противоправных действий по «Кумтору». По его словам, сам экс-премьер написал в протоколе, что ему не понятно в чем его подозревают.

«На сегодняшнем допросе в ГКНБ Омурбека Бабанова вкратце допрашивали относительно его деятельности по вопросам «Кумтора» в бытность премьер-министра. Ему не разъяснили сущность подозрения. Уведомление о подозрении не вручили. Поэтому ни Бабанов, ни я – его адвокат, не понимаем в чем его могут подозревать и за что задержали», — рассказал он.

ГКНБ уже открывал производство уголовных дел против политика до этого. В конце марта ГКНБ сообщил о прекращении всех дел, и о том, что Бабанов выплатил 100 млн сомов в бюджет добровольно в качестве поддержки страны.

17 мая глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании парламента сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником Кумтор. Одно из них — в отношении руководителей золотодобывающей компании по экологическим вопросам, а остальные три — в отношении чиновников по фактам коррупции.

До этого в офиса «Кумтор Голд Компани» правоохранители провели обыски.

21 мая Генпрокуратура сообщила, что начала расследование по факту коррупции при заключении договоров на разработку рудника Кумтор.

По данным надзорного органа, в период с 1992 года по 2019 год высокопоставленные чиновники и руководство «Кыргызалтына», «обладая властными полномочиями», создали «противоправную и устойчивую связь с представителями канадской компании “Камеко” и Centerra Gold Inc. в целях незаконного получения материальных и других благ, заключали ряд заведомо невыгодных для Кыргызстана соглашений по разработке золоторудного месторождения Кумтор».

Аресты политиков из-за Кумтора



31 мая прошло несколько громких следственных мероприятий со стороны ГКНБ – в ведомстве подтвердили, что на допросы были вызваны депутаты парламента Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров.

Вечером того же дня, Первомайский райсуд Бишкека избрал для них меру пресечения в виде заключения в СИЗО ГКНБ на два месяца. Депутатов подозревают в коррупции при реализации проекта по разработке месторождения «Кумтор».

Ранее по этому же делу был задержан экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, а также экс-депутаты Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев.

Кроме того, адвокат экс-премьер-министра Игоря Чудинова Дастан уулу Улан сообщил, что Чудинов также пришел на допрос в ГКНБ 31 мая по делу «Кумтора» и пробыл там около двух часов.

1 июня экс-депутат Максат Сабиров сообщил, что тоже побывал на допросе в ГКНБ по делу «Кумтор». По его словам, его допросили в качестве свидетеля.

«Меня допросили, так как в 2012 и 2013 годах я был членом комиссии по «Кумтору». Не могу рассказать все подробности допроса», — сказал бывший депутат.

Кроме того, на допрос в качестве свидетеля был вызван депутат парламента Рыскелди Момбеков. Он также сообщил, что его вызвали на допрос по делу Кумтора.

«Мне сказали, что коллег вызывают на допросы по Кумтору, что меня тоже хотят допросить по этому поводу. Я не был в Жогорку Кенеше V созыва, когда в 2009 году подписывали соглашение, я был в оппозиции. Я сам не понял, каким образом причастен к этому делу. Адвокат Асылбека Жээнбекова же сказал, что его задержали за то, что в 2012 году тот не поддержал Садыра Жапарова. Возможно, меня вызывают потому, что я не поддержал Акылбека Жапарова. Может, мое особое мнение к заключению госкомиссии по проверке Кумтора не понравилось отдельным людям», – сказал Момбеков.

По делу «Кумтора» на допрос в ГКНБ ранее также вызывали экс-премьер-министра Темира Сариева. Еще один бывший премьер Мухаммедкалый Абылгазиев был задержан.

Что происходит вокруг Кумтора?

Месторождение Кумтор уже несколько недель находится в центре внимания общественности и депутатов Жогорку Кенеша. Золоторудное месторождение разрабатывается канадской компанией Centerra Gold Inc через местного оператора «Кумтор Голд Компани». Кыргызстан владеет более 26% акций компании Centerra Gold Inc.

7 мая Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

За день до этого, 6 мая, депутаты парламента сразу в трех чтениях приняли закон, который позволяет ввести внешнее управление в любой из компаний.

Затем 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Тогда же депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии. 14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым.

Уже 18 мая власти страны назначили Тенгиза Болтурука временным внешним управляющим компании «Кумтор», которая занимается разработкой одноименного месторождения.

На такое решение отреагировало правительство Канады, которое сделало заявление о происходящем вокруг Кумтора. Согласно ему, шаг по контролю над «публично торгуемой канадской компанией с международными активами» может иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций».

1 июня стало известно, что дочерние компании Centerra Gold Inc. «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд в Нью-Йорке, чтобы начать процесс банкротства. Теперь их документы должны зарегистрировать в Южном округе в соответствии с главой 11 Федерального кодекса США о банкротстве.

Этот процесс под надзором суда предусматривает автоматическое приостановление рассмотрения всех претензий к «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор оперейтинг компани» во всем мире.



