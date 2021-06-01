Бишкекский городской суд 1 июня принял решение оставить политика Жениша Молдокматова под стражей до 6 июля 2021 года.

Как пояснил адвокат Молдокматова Кантемир Турдалиев, Бишкекский горсуд оставил в силе решение Первомайского суда от 8 мая. Так, согласно решению суда Молдокматов будет под стражей в СИЗО-1 столицы.

Турдалиев добавил, что решение Бишкекского городского суда он намерен обжаловать уже в Верховном суде. Между тем, пока суд выносил решение в отношении Молдокматова, его сторонники собрались у здания горсуда и требовали отпустить политика на свободу.

Задержание Молдокматова

Политика и лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова задержали и водворили в ИВС 6 мая. Ему предъявили обвинение по статье «Захват зданий и сооружений» во время октябрьских событий 2020 года.

Адвокат политика Кантемир Турдалиев назвал задержание Молдокматова незаконным. По его словам, сначала Молдокматова допрашивали по другому делу, но вскоре задержали. Позже Турдалиев рассказал, что политика обвиняли в освобождении бывшего президента Алмазбека Атамбаева, но потом переквалифицировали дело.

Будучи в ИВС, Молдокматов написал письмо, в котором раскритиковал действия президента Садыра Жапарова. Он добавил, что после задержания положение страны не станет лучше, а «будет лишь на одного человека меньше среди тех, кто критикует власть».

Молдокматов до создания партии «Туран» был лидером партии «Замандаш». Политик также участвовал в октябрьских событиях, когда сменилась власть в Кыргызстане. Он был в числе тех, кто призывал вернуться в правовое русло.

Уже после смены власти, Молдокматов выступал против новой Конституции, которую предложил президент Садыр Жапаров. Он создал центр «Против Ханституции» вместе с гражданским активистом Тилекматом Куреновым и организовывал митинги против Ханституции.

После того как Молдокматова задержали, депутат Дастан Бекешев заявил, что это произошло «за вольнодумие, оппозиционные высказывания против президента и критику относительно политики по границам».