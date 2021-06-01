Депутат Дастан Бекешев на своей странице в Фейсбуке прокомментировал недавние задержания политиков по делу рудника Кумтор. По мнению нардепа, недавние задержания действующих и бывших политиков могут быть связаны с проведенными обысками* в офисах компании «Кумтор Голд Компани».

*15 мая ряд СМИ сообщили, что в офисах «Кумтор Голд Компани» правоохранители провели обыски. Сообщалось, что тогда сотрудники ГКНБ и МВД пришли в офис и забрали нужные им документы. Через два дня на заседании парламента проведение обыска подтвердил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он тогда сказал, что они провели «много экспертиз и теперь имеются материалы в отношении некоторых депутатов, которые ранее получали финансовую поддержку от “Кумтора”, но попросил пока о них не спрашивать».

«Возможно, после обыска в офисах “Кумтор Голд Компани”, выявились какие-то документы. Могу лишь предположить, что нашлись письма некоторых депутатов, которые просили управляющих Кумтора оказать спонсорскую помощь школе, организации, гражданам или на проведение мероприятия.

Как бы там не было, если есть коррупция, то коррупционеров надо наказывать. Но даже самого отъявленного дьявола нужно сажать по закону, а не по желанию, фантазиям или поручениям сверху», — считает он.

По мнению парламентария, ГКНБ нужно дать обществу «достоверную и полную информацию за что привлекают политиков, бизнесменов и бывших чиновников, а не играть на чувствах ненависти бедного населения к богачам».

Бекешев считает, что 17 мая глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании парламента* «сделал анонс будущих арестов действующих и бывших депутатов, чиновников по делам, связанных с коррупцией при реализации Соглашения с Centerra Gold Inc.**».

*Ташиев на заседании парламента 17 мая сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником Кумтор. Тогда он отметил, что по статье «Коррупция» проходит много наших должностных лиц среди членов правительства и парламента.

**Канадская компания Centerra Gold Inc. через свою «дочку» ЗАО «Кумтор Голд Компани» разрабатывает золоторудное месторождение Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии. Кыргызстан через ОАО «Кыргызалтын» владеет более 26% акций Centerra Gold и является крупнейшим акционером компании.

По словам депутата, на том заседании между депутатами «шёл разговор о том, кто и почему может поменять депутатское кресло на нары».

«Высказывались мнения, что будут привлекать депутатов 5 созыва, голосовавших против постановления Садыра Жапарова о якобы национализации рудника. За голосование привлечь не смогут, но говорят есть фантазии в правоохранительных органах будто кто-то раздавал взятки депутатам за такое голосование», — вспоминает он.

Но по словам парламентария, в 2012 году Садыр Жапаров, будучи депутатом парламента, предлагал не национализацию Кумтора, а создание госпредприятия для управления рудником.

«Причём Жапаров настаивал, что в создаваемую госкомпанию нужно трудоустроить около 20 лиц. В проекте постановления парламента были фамилии будущих директоров и всего топ-менеджмента. Естественно, депутаты с этим не согласились. Сейчас, голосовавших в то время “против” постановления выдают за врагов народа. Но депутаты голосовали против коррупционного постановления, а не против передачи Кумтора народу (как это указывается в видосах, записываемых лжецами)», — написал Бекешев.

Задержание и арест политиков

31 мая по подозрению в коррупции при реализации проекта «Кумтор» задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова, экс-депутатов Асылбека Жээнбекова, Торобая Зулпукарова, Исхака Пирматова и Талантбека Узакбаева.

Жээнбекова и Зулпукарова по решению Первомайского райсуда водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что начала расследование по факту коррупции при заключении договоров по разработке рудника Кумтор.

По данным надзорного органа, в период с 1992 года по 2019 год высокопоставленные чиновники и руководство «Кыргызалтына», «обладая властными полномочиями», создали «противоправную и устойчивую связь с представителями канадской компании “Камеко” и Centerra Gold Inc. в целях незаконного получения материальных и других благ заключали ряд заведомо невыгодных для Кыргызстана соглашений по разработке золоторудного месторождения Кумтор»

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