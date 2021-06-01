Экс-депутат Максат Сабиров сообщил журналистам, что побывал на допросе в ГКНБ по делу «Кумтор». По его словам, его допросили в качестве свидетеля.

«Меня допросили, так как в 2012 и 2013 годах я был членом комиссии по «Кумтору». Не могу рассказать все подробности допроса», — сказал бывший депутат.

Видео: 24.kg.

Сабиров был депутатом в пятом и шестом созывах парламента. Однако он сложил свои полномочия 24 февраля 2021 года, заявив, что он «считает правильным передать мандат молодым».

Допросы и задержания по «Кумтору»

17 мая глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании парламента сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником Кумтор. Одно из них — в отношении руководителей золотодобывающей компании по экологическим вопросам, а остальные три — в отношении чиновников по фактам коррупции.

Так, 31 мая был задержан экс-премьер-министр Омурбек Бабанов по факту коррупции при реализации проекта «Кумтор».

При этом адвокат политика Амантур Абдырахманов заявил, что Бабанов не совершал никаких противоправных действий по «Кумтору». По его словам, сам экс-премьер написал в протоколе, что ему непонятно, в чем его подозревают — сотрудники ГКНБ ничего не объяснили.

Кроме этого, ГКНБ задержал еще двоих по факту коррупции при реализации проекта «Кумтор» — это бывшие депутаты парламента Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев.

Также 31 мая были задержаны и водворены в СИЗО на два месяца депутаты Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров.

По делу «Кумтора» на допрос в ГКНБ также вызывали экс-премьер-министра Темира Сариева, а еще один бывший премьер Мухаммедкалый Абылгазиев был задержан еще в январе 2021 года.