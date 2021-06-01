Председатель Фонда управления госимуществом Мирлан Бакиров 1 июня провел брифинг, на котором ответил на вопросы о подготовке большого проекта по приватизации госимущества в Кыргызстане.

«Клооп» рассказывает, как глава ведомства планирует выполнять поставленную президентом задачу по реструктуризации госпредприятий.

Плохие и хорошие менеджеры

Бакиров заявил, что после обретения страной независимости некоторые предприятия, относящиеся к госактивам, «разворовываются», и привел в пример национализированное имущество.

По его словам, от некоторой части госимущества сейчас нет никакой пользы, в том числе, от национализированных активов семьи Бакиевых.

«Конфискованное имущество Бакиевых, Кадыржана Батырова* и другое… Годами все стоит, только налоги с него платят, а никакой пользы ни для государства, ни для предприятий и предпринимателей нет», — рассказал Бакиров.

*Кадыржан Батыров был лидером узбекской общины в Кыргызстане. Верховный суд заочно приговорил его к пожизненному лишению свободы за разжигание межэтнической розни в июне 2010 года, после этого Батыров находился в розыске. Согласно открытым данным, получил политическое убежище в Швеции. Скончался в 2018 году.

Глава ФУГИ отметил, что есть объекты, имеющие перспективы и работающие, но в них нужно вкладывать средства, а возможности бюджета ограничены.

«Эксперты говорят, что государство плохой менеджер, и я с ними согласен. На прошлой неделе объездил дома отдыха и санатории в Иссык-Кульской области. К сожалению, некоторые государственные санатории терпят убытки, а рядом расположены частные пансионаты, которые развиваются», — заявил он.

Приватизация на миллиард

Бакирову задали вопрос о том, сколько средств планируется получить от приватизации гособъектов. Он ответил, что в этом году от приватизации в бюджет, возможно, поступит более миллиарда сомов.

Глава ФУГИ отметил, что, согласно принятому бюджету, в результате приватизации запланировано поступление 500 миллионов сомов.

«Но у нас есть видение по трем-четырем объектам. Если будет исполнена данная процедура, может поступить больше миллиарда», — сказал он.

Госактивы Кыргызстана — на международную биржу

Глава ФУГИ Мирлан Бакиров также рассказал, что часть акций трех государственных компаний могут выставить на международной бирже. По его словам, оценкой госактивов смогут заняться как госорганы, так и частники, у которых есть соответствующий опыт.

«Могут участвовать и международные оценщики, например, если дело касается стратегических объектов. Есть предложение выставить 10% акций MegaCom, “Айыл банка” и РСК на IPO [первая публичная продажа акций акционерного общества] на международной бирже. Конечно, здесь статус другой, поэтому должен участвовать международный оценщик», — объяснил Бакиров.

На просьбу уточнить, являются ли перечисленные компании лишь условными примерами, или уже есть предложения по этому поводу, Бакиров ответил .

«Данное предложение у нас есть, согласно программе приватизации, оно будет рассмотрено. Конечно, надо пробовать выйти на международный рынок», — ответил глава ФУГИ.

При этом Бакиров не уточнил, от кого поступило предложение, и на какой бирже могут быть выставлены акции.

Президент и приватизация

В рамках обращения к нации 5 мая после церемонии подписания новой Конституции президент Садыр Жапаров сделал заявление по поводу приватизации.

Он отметил, что отныне власть полностью переходит к президенту, и озвучил пять пунктов по развитию экономики. Первый – это создание благоприятных условий для бизнеса, второй – реформирование судебной системы, третий – повышение экспортного потенциала страны, четвертый – привлечение прямых инвестиций.

В качестве заключительного, пятого шага Жапаров отметил необходимость работать над повышением эффективности использования государственных активов. По его мнению, «экономическая реальность подтвердила, что частный управленец работает более эффективно, чем государственный».

«Наша задача – реструктурировать госпредприятия и в будущем передать их в частную собственность. Тогда как на стратегических объектах необходимо приватизировать рабочие функции и сервисные услуги. Фонд госимущества после выполнения этих работ, должен быть ликвидирован. Государственное имущество, не подлежащее приватизации, должно быть передано министерствам, ведомствам и органам местного самоуправления. Для реализации этих планов достаточно одного года», – сказал он.

Президент подчеркнул, что эти реформы «позволят развивать приоритетные отрасли экономики – энергетику, недропользование, сельское хозяйство».