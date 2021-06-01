Жители приграничного села Таш-Тумшук во время встречи с активистами рассказали о том, что жизнь в регионе становится с каждым днем все труднее. По их рассказам, дома кыргызстанцев и таджикистанцев в вышеуказанном селе расположены в шахматном порядке.

«Мы не сможем сбежать»

По словам жительницы Таш-Тумшука Мавлюды Матмуратовой, сельчане живут в постоянном страхе столкновений с 1989 года. Поэтому им «спокойная жизнь и не снилась» . Военный конфликт, унесший жизнь десятки людей вынудил жителей следить за ситуацией и днем и ночью.

«Боимся, а что делать? И дети и мы сами находимся в состоянии постоянного стресса. Думаем только о том, как бы сохранить себе жизнь. Хочешь заняться работой, руки не доходят. Сейчас время посевных работ — ведь нам зимой нужно, на что-то жить. Но нам пришлось все забросить», — сказала она.

По словам Матмуратовой, они были эвакуированы в село Рават, когда начались столкновения. Они пробыли там четыре дня.

Общество «Красного полумесяца» развернуло пункт помощи в селе Рават. Фото сделано 2 мая 2021 года

Еще один житель рассказал, что Таш-Тумшук остался посредине таджикских сел, в «анклаве»*. Таким образом, если снова возникнет какой-либо инцидент, у них не будет возможности бежать. Также, по их словам, раньше у них с соседями-таджиками были хорошие отношения, но из-за последних событий они перестали общаться.

«Мы не сможем сбежать из этого села. Жизнь тяжелая. Вы видите, в каком состоянии дома таджиков, и посмотрите на наши дома — хотим сделать ремонт, нам не дает [таджикская сторона]. Уже третий год таджики не дают сделать ремонт нашему соседу. Мы никому не нужны», — огорчился он.

*Ранее десятки жителей Таш-Тумшук после военной агрессии Таджикистана обратились к Садыру Жапарову с просьбой о переселении жителей в безопасное место.

Фото: Чолпон Бердикулова

29 мая глава Баткенской области Абдикарим Алимбаев встретился с местными жителями и сообщил, что безопасность села Таш-Тумшук находится под контролем властей.

«Полпред заявил, что безопасность жителей села находится под круглосуточным контролем милиции и пограничников, и призвал их не паниковать», — говорится в заявлении.

Во время встречи с жителями села были проведены разъяснительные работы. В итоге жители решили не покидать Таш-Тумшук.

Алимбаев также встретился с жителями села Кок-Терек, граничащего с Таш-Тумшуком — там сгорело 17 домов. В настоящее время жители Кок-Терека живут в палатках в Ак-Татырском сельском округе. Глава области пообещал, что к осени пострадавшие жители будут переселены в новые дома.

«Нет ни ворот, ни строительных материалов»

Еще одна жительница Таш-Тумшука Чынар Аширбаева рассказала, что во время столкновений у нее пропали новые ворота и строительные материалы. По ее словам она хотела снести старый дом и построить новый.

«Забрали щебень, большие железные ворота… вот здесь они стояли. [Ворота] уже хотела установить, не успела, таджики забрали. Вчера глава села говорит, что мои ворота стоили семь тысяч. Якобы он еле выпросил записать на меня 30 тысяч. Сходила на базар, посмотрела стоимость ворот, нашла за 35 тысяч сомов. Но и эти ворота из тонкого металла, а у меня были ворота, которые были сделаны во времена Союза», — сказала Аширбаева.

У местной жительницы — инвалидность второй группы. Она получает пенсию в размере 3,5 тысяч сомов. По ее словам на данный момент сельчане получили в качестве помощи 30 кг муки и растительное масло — помощь раздавало Общество «Красного полумесяца».

Как сообщает пресс-служба полпредства по Баткенской области, в настоящее время работает специальная комиссия по оценке причиненного ущерба в ходе нападения таджикских войск. Результатом должно стать возмещение ущерба за счет государства и общественных организаций.

Приграничный конфликт

Конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном начался 28 апреля у водозабора «Головной» на границе двух стран. Тогда граждане обеих сторон закидали друг друга камнями. 29 апреля военные Кыргызстана и Таджикистана применили вооружение.

По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за камер видеонаблюдения, которые установила таджикская сторона на водозаборе «Головной».

По данным минздрава, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев и 154 получили ранения различной степени тяжести. Из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тыс человек.

Полного прекращения огня со стороны двух стран удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Со стороны Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили 6 мая. Всего, по данным властей соседней страны, в ходе вооруженного конфликта погибли 19 человек, ранения получили 87 таджикистанцев.