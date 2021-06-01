Пресс-служба аппарата президента 1 июня сообщила, что первый замруководителя администрации Садыра Жапарова Медербек Сатыев освобожден от этой должности.

На его место назначен Улукбек Кармышаков, который с 3 февраля 2021 года возглавлял Министерство экономики и финансов. Кармышаков также занимал пост зампреда кабинета министров.

Слева Кармышаков, справа Сатыев.

Новым главой минэкономфина и зампреда кабмина стал депутат Акылбек Жапаров.

Кто такой Кармышаков?

Об Улукбеке Кармышакове известно немного. До назначения на пост главы минэкономфина он занимал должность замглавы минфина.

Он служил в министерстве финансов с 1996 года на разных должностях. Последние пять лет, с 2015 по 2020 год, он занимал должность замглавы министерства.

Кто такой Сатыев?

Медербек Сатыев стал первым замруководителя администрации президента 20 октября 2020 года, после того как в Кыргызстане сменилась власть. После смены Конституции в Кыргызстане он стал первым замглавы администрации президента.

Сатыев — бывший судья Бишкекского горсуда. В 2013 году он был в составе коллегии судей Бишкекского горсуда, оправдавшей депутатов пятого созыва от партии «Ата-Журт» Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева и Таланта Мамытова, когда их обвиняли в попытке насильственного захвата власти*.

*После октябрьских событий и смены власти 20 октября 2020 года Верховный суд Бишкека пересмотрел это уголовное дело и оставил оправдательный вердикт Бишкекского горсуда в силе.

Вскоре после оправдания оппозиционеров тогдашний президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев уволил Медербека Сатыева и его коллегу Курманкула Зулушева (того, которого Садыр Жапаров после октябрьских событий назначил генеральным прокурором). С тем, что они «совершили действия, не соответствующие требованиям безупречности поведения судьи», согласились и в Совете судей.

В 2015 году Сатыев баллотировался в парламент от партии «Республика — Ата-Журт». Сооснователь этой партии — Камчыбек Ташиев.