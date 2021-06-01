В международном аэропорту «Манас» с 31 мая начала работать лаборатория для сдачи ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Манас».

Сообщается, что ПЦР-тест можно сдать с 8:00 до 18:00 на 2 этаже аэропорта. Результаты анализов готовятся от 1,5 до 5 часов.

В быстром режиме (от 1,5 до 2 часов) стоимость анализов составит 3,5 тысячи сомов. Если пассажиры готовы ожидать дольше (от 4 до 5 часов), то стоимость анализов будет меньше на тысячу сомов.

В пресс-службе добавили, что результаты теста можно посмотреть на сайте www.amsbiolab.kg или получить распечатанную справку на трёх языках в аэропорте.

Об открытии новой лаборатории в международном аэропорту «Манас» стало известно во время встречи главы кабинета министров Улукбека Марипова с председательницей южнокорейской корпорации «BS Group» Пак Хё Рин. Позже кабмин сообщил, что открытие корейской лаборатории состоялось 21 мая.

Планировалось, что в лаборатории за один день ПЦР-тестирование смогут пройти около 14 тыс человек.

По данным на 1 июня, в стране зарегистрировали 105 111 случаев заражения COVID-19. Скончались 1 815 пациентов.

Над материалом работали: Нурсултан Усенов и Бегимай Арстанбекова