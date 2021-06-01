Пресс-служба Пограничной службы ГКНБ сообщила, что во время несения службы в селе Паскы-Арык Баткенского района в результате неосторожного применения оружия скончался один пограничник, второй получил ранение.

«О происшествии были оповещены соответствующие органы. В настоящее время на месте находится командование Баткенского пограничного отряда, которое проводит разбирательство по данному факту», — добавили в Погранслужбе.

Ранее ряд СМИ, ссылаясь на источники в силовых структурах сообщил, что сначала между двумя пограничниками произошла словесная перепалка. Затем она переросла в драку и только после этого пограничники начали стрелять друг в друга.

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