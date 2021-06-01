Заместитель директора Департамента туризма Кыял Кенжематова на пресс-конференции 1 июня сообщила, что ведомство планирует принять новый алгоритм по туризму в условиях пандемии COVID-19.

По словам Кенжематовой, этот алгоритм позволит вакцинированным иностранным туристам беспрепятственно перемещаться по стране. Те же правила будут действовать и для внутренних туристов — граждан Кыргызстана.

«В подписании документа задействованы пять госорганов, сейчас документ находится в МИД, затем останется аэропорт “Манас” и министерство транспорта. Я надеюсь, что этот вопрос решиться уже на этой недели», — рассказала Кенжематова.

Кроме алгоритма, Департамент туризма планирует внедрить и новые санитарные требования для туристических объектов страны и самих туристов. Какие именно новшества введет департамент, не уточняется, однако Кенжематова добавила, что этот вопрос «скоро решим».

«Еще один важный вопрос — пересечение границ наземным путем, его мы направили в Республиканский штаб [на рассмотрение]. Мы хотим, чтобы не только граждане 33 стран могли пересекать наземную границу. Этот перечень не изменяли с марта 2020 года», — отметила замдиректора Департамента туризма.