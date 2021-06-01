Минздрав сообщил, что на 1 июня в Кыргызстане зарегистрировали семь случаев смерти среди пациентов с COVID-19.

Всего за время пандемии в Кыргызстане скончались 1 815 пациентов.

Также по данным штаба, за прошедшие сутки в стране выявили 382 новых случая заражения COVID-19.

Бишкек — 184;

Ош — 40;

Ошская область — 24;

Чуйская область — 70;

Таласская область — 2;

Нарынская область — 10;

Иссык-Кульская область — 27;

Джалал-Абадская область — 20;

Баткенская область — 5.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 105 111 случаев заражения.

По информации минздрава, за сутки с выздоровлением из больниц выписали 329 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 98 873 пациента.

Среди медиков на 1 июня выявили 11 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 674 медработника.