Минздрав сообщил, что на 1 июня в Кыргызстане зарегистрировали семь случаев смерти среди пациентов с COVID-19.
Всего за время пандемии в Кыргызстане скончались 1 815 пациентов.
Также по данным штаба, за прошедшие сутки в стране выявили 382 новых случая заражения COVID-19.
- Бишкек — 184;
- Ош — 40;
- Ошская область — 24;
- Чуйская область — 70;
- Таласская область — 2;
- Нарынская область — 10;
- Иссык-Кульская область — 27;
- Джалал-Абадская область — 20;
- Баткенская область — 5.
За все время пандемии в стране зарегистрировали 105 111 случаев заражения.
По информации минздрава, за сутки с выздоровлением из больниц выписали 329 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 98 873 пациента.
Среди медиков на 1 июня выявили 11 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 674 медработника.