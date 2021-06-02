Адвокат экс-премьер-министра Омурбека Бабанова Амантур Абдырахманов сообщил, что его подзащитный не считает себя виновным и не будет идти на сделку со следствием.

По его словам, позиция Бабанова насчёт этого «жёсткая» и политик не видит никаких оснований сотрудничать со следствием.

«Сотрудничают со следствием в тех случаях, когда есть какая-то вина и своими действиями, показаниями он может способствовать раскрытию преступления. Но с учётом того, что Бабанов себя виновным не считает, то этот вопрос нами в принципе не рассматривается […] Ходят слухи, что он может какую-то сумму возместить*. Опять таки, мы этот вариант не рассматриваем», — сказал он.

Адвокат добавил, что защита будет в установленном законом порядке добиваться оправдания Бабанова.

Ранее Первомайский райсуд водворил Омурбека Бабанова в СИЗО ГКНБ до 31 июля. Его задержали по факту коррупции при реализации проекта «Кумтор».

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Кроме него по этому делу задержаны депутаты Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров, а также экс-депутаты Исхак Пирматов и Талантбека Узакбаева. Всех водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца.

100 млн сомов от Бабанова

Ранее Бабанов согласился добровольно перечислить в бюджет страны 100 млн сомов в качестве поддержки. Тогда же ГКНБ сообщил, что уголовные дела, ранее возбужденные в отношении политика, прекращены.

Уголовные дела в отношении Бабанова начали заводить в ходе президентской гонки 2017 года. Он был главным оппонентом провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова, которого поддерживал во время всей предвыборной кампании тогдашний глава страны Алмазбек Атамбаев.

Жээнбеков обещал посадить экс-премьера на одном из выпусков теледебатов. Во время предвыборной гонки на Бабанова было заведено два уголовных дела.

Проиграв Жээнбекову на выборах, Бабанов покинул страну, а после и вовсе ушел из политики. Позже он вернулся и рассказывал, что его вынудили уехать из страны Атамбаев и Жээнбеков, угрожая его семье.

Бабанов с 2017 года жил в Москве и вернулся в страну только через два года, обещая не возвращаться в политику. За это, по его словам, дела обещали прекратить.

При президенте Жээнбекове было известно о восьми делах против Бабанова — по четыре в Финполе и ГКНБ.

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