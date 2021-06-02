Горожане в ожидании транспорта 2 июня. Фото: “Кактус”.

Новость обновлена в 13:00

В Бишкеке утром 2 июня большая часть маршруток не вышла на линии. Днём ранее водители грозились устроить забастовку из-за того, что власти не решают вопрос о повышении цен на проезд.

Горожане жалуются, что из-за отсутствия маршруток, общественный транспорт перполнен, а службы такси завышают цены на проезд.

Благодаря забастовке маршрутистов еду на Яндексе офис за 250 (обычно 150) — Тармаалчач (@kamiladotter) June 2, 2021

В мэрии Бишкека заверили граждан, что с бастующими водителями маршруток ведутся переговоры и уже после 11 часов 2 июня они должны выйти на линии.

Также в мэрии отметили, что решение о повышении тарифов за проезд в общественном транспорте принимает Бишкекский городской кенеш. Сообщается, что соответствующий проект постановления будет направлен в БГК уже сегодня.

Позже в столичном муниципалитете сообщили, что запустили по городу четыре автобуса, которые будут курсировать по маршруту №100. Автобусы предоставил аэропорт «Манас». Отмечается, что автобусы будут курсировать до разрешения ситуации.

Депутат Дастан Бекешев на заседании парламента 2 июня отметил, что мэрия «не в состоянии самостоятельно решить вопрос общественного транспорта». По его словам, для избежания в последующем коллапса, необходимо закупать троллейбусы и автобусы.

Забастовка водителей маршруток

Водители маршруток в Бишкеке уже не первый раз устраивают забастовку.

В начале января они заявили, что приостановят работу, если оплату за проезд не повысят до 15 сомов. Сейчас стоимость проезда в маршрутке составляет днем 10 сомов, а после 21:00 — 12 сомов.

Перевозчики сообщали, что они находятся в сложной ситуации — из-за пандемии многие потеряли работу, а средств на обслуживание транспорта не хватает. При этом, они понимают, что бишкекчанам сейчас сложно, но просили понять, что им тоже тяжело.

Водители также отмечали, что тарифы за проезд не повышали на протяжении восьми лет, хотя топливо и продукты питания дорожают ежегодно.

Забастовка водителей тогда продлилась 2 дня — 18 и 19 января. Часть водителей, вышедших тогда на линии, столкнулась с запугиванием и угрозами со стороны коллег.

Тогдашний мэр Балбак Тулобаев записал обращение водителям, чтобы разрешить ситуацию. Он заявил водителям, что вопрос с повышением тарифа решается, а в случае, если они откажутся выходить на линии, то у них отзовут лицензии.

Повышение цен на проезд в Бишкеке

Водители маршрутных такси требуют повышения цен на проезд уже третий год. В апреле 2018 года они уже бастовали из-за того, что, по их словам, работали себе в убыток. Тогда же они были недовольны законом, по которому перевозчиков могут оштрафовать из-за отсутствия страховки пассажиров.

Власти отсрочили введение страховки, а патрульная милиция согласилась не штрафовать водителей. Однако повышать тарифы за проезд тогда мэрия не стала.

Инфраструктура Бишкека не позволяет пустить троллейбусы во все необходимые районы города. Кроме того, власти не могут обеспечить необходимое количество троллейбусов и автобусов, для того, чтобы охватить весь пассажиропоток.

Именно поэтому маршрутное такси зачастую становится для жителей города транспортом, который используется чаще всего. При этом жители жилмассивов, которые расположились вокруг Бишкека, могут добраться в город и обратно только на маршрутных такси.