Первомайский районный суд Бишкека 2 июня избрал меру пресечения экс-премьер-министру и экс-депутату парламента Омурбеку Бабанову. Политика водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Он будет содержаться под арестом до 31 июля.

Представители Бабанова отметили, что политик абсолютно не признает вину и возмущен этим абсурдом.

«Бабанов не совершал никакого преступления, а заключение его под стражу является беспределом […] Ни Омурбек Бабанов, ни его команда не признают решение суда по признанию законным задержание Бабанова и определению меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Это абсурд и беспредел», — добавили они.

«Полный беспредел»

Бабанов перед процессом назвал своё задержание «полным беспределом» и сказал, что не считает себя виновным.

«Я был единственным премьер-министром, который 16 тысяч гектаров земли вернул государству*», — сказал он.

*В 2009 году тогдашнее правительство заявило о том, что увеличило долю Кыргызстана в канадской компании Centerra Gold Inc., которая через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» разрабатывает рудник Кумтор с 16% до 32,75%. Однако госкомиссия 2012 года, образованная после апрельской революции выяснила, что тогдашнее власти увеличили долю Кыргызстана путем предоставления для разработки золота дополнительных 16 тысяч 330 гектаров. Ранее разработка велась на 10 тысячах гектарах.

В 2012 году правительство Бабанова это решение отменило, но земли на разработку вернули в 2019 году. Тогдашний премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление, утверждающее реестр участков недр общегосударственного значения — в нём площадь месторождения Кумтор составляет 26 тысяч 320 гектаров.

Допросы и задержания по «Кумтору»

17 мая глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании парламента сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником Кумтор. Одно из них — в отношении руководителей золотодобывающей компании по экологическим вопросам, а остальные три — в отношении чиновников по фактам коррупции.

А 21 мая Генпрокуратура сообщила, что начала расследование по факту коррупции при заключении договоров по разработке рудника Кумтор.

По данным надзорного органа, в период с 1992 года по 2019 год высокопоставленные чиновники и руководство «Кыргызалтына», «обладая властными полномочиями», создали «противоправную и устойчивую связь с представителями канадской компании “Камеко” и Centerra Gold Inc. в целях незаконного получения материальных и других благ заключали ряд заведомо невыгодных для Кыргызстана соглашений по разработке золоторудного месторождения Кумтор».

Бабанова задержали 31 мая после допроса. Его до этого вызвали в ГКНБ по делу Кумтора. После задержания в Госкомитете сообщили, что политик задержан по факту коррупции при реализации проекта «Кумтор».

При этом адвокат Бабанова Амантур Абдырахманов заявил, что Бабанов не совершал никаких противоправных действий по «Кумтору». По его словам, сам экс-премьер написал в протоколе, что ему непонятно, в чем его подозревают — сотрудники ГКНБ ничего не объяснили.

Кроме этого, в тот день по факту коррупции при реализации проекта «Кумтор» задержали экс-депутатов парламента Исхака Пирматова и Талантбека Узакбаева. Суд 2 июня водворил их в СИЗО на два месяца.

Также 31 мая были задержаны и водворены в СИЗО на два месяца депутаты Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров.

По делу «Кумтора» на допрос в ГКНБ также вызывали экс-премьер-министра Темира Сариева, экс-спикера парламента Дастана Джумабекова экс-депутата Максата Сабирова, а также депутата Рыскелди Момбекова.

Кроме этого по делу «Кумтора» еще в январе 2021 года задержали бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Его также подозревают в коррупции.

Читать по теме: Ташиев заявил о вероятности задержания бывших президентов по делу Кумтора