Первомайский райсуд 2 июня избрал меру пресечения экс-депутатам Исхаку Пирматову и Талантбеку Узакбаеву в виде заключения под стражу на два месяца в СИЗО ГКНБ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Оба депутаты были задержаны 31 мая сотрудниками ГКНБ по факту коррупции при реализации проекта «Кумтор».

Аресты политиков

31 мая прошло несколько громких следственных мероприятий со стороны ГКНБ — в ведомстве подтвердили, что на допросы были вызваны депутаты парламента Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров.

Вечером того же дня, Первомайский райсуд Бишкека избрал для них меру пресечения в виде заключения в СИЗО ГКНБ на два месяца. Депутатов подозревают в коррупции при реализации проекта по разработке месторождения «Кумтор».

Ранее по этому же делу был задержан экс-премьер-министр Омурбек Бабанов.

Кроме того, адвокат экс-премьер-министра Игоря Чудинова Дастан уулу Улан сообщил, что Чудинов также пришел на допрос в ГКНБ 31 мая по делу «Кумтора» и пробыл там около двух часов.

Также 1 июня ГКНБ допросил экс-депутата Максат Сабирова и депутата парламента Рыскелди Момбекова.

По делу «Кумтора» на допрос в ГКНБ ранее также вызывали экс-премьер-министра Темира Сариева. Еще один бывший премьер Мухаммедкалый Абылгазиев был задержан.