Супруга пропавшего в Бишкеке президента сети школ «Сапат» Орхана Инанды, Рейхан Инанды, 1 июня через социальные сети обратилась к властям Кыргызстана.

Она поблагодарила всех, кто помогает в поисках ее мужа.

«Я хочу лишь, чтобы муж в здравии вернулся к нам. Я прошу власти Кыргызстана оказать содействие в его поисках. Из турецких СМИ наверняка всем известно, что если его депортируют из страны, то его жизнь будет подвергнута опасности. Я боюсь за его безопасность. Я верю в справедливость и дружелюбие кыргызского народа. Надеюсь, что моего мужа не депортируют», – написала она.

Исчезновение Инанды

В милиции сообщили, что Орхан Инанды пропал в ночь с 31 мая на 1 июня — его машину нашли открытой в 10 микрорайоне на юге Бишкека.

На месте гражданин Юсуф Косе обратился в милицию с письменным заявлением с просьбой оказать содействие в поисках его отца Орхана Инанды, который передвигался на данном автомобиле и выходил на связь по телефону 31 мая примерно в 18:00.

На исчезновение бизнесмена отреагировал президент Садыр Жапаров. Он поручил ГКНБ и МВД подключить дополнительные силы к поискам пропавшего.

Позже ГКНБ сообщил, что еще в 2019 году была угроза похищения Инанды. По данным спецслужб, члены ОПГ намеревались похитить предпринимателя, чтобы получить выкуп. Тогда правоохранительные органы Кыргызстана рекомендовали ему «привлечь личную охрану и принять необходимые меры предосторожности».

1 июня возле посольства Турции в Бишкеке прошел митинг. Около 70 человек вышли в поддержку пропавшего ранее президента международных образовательных учреждений «Сапат» Орхана Инанды.

Собравшиеся держали плакаты с надписью «Табылсын!» («Пусть найдется»), «Свободу Орхану Инанды!» и «Руки прочь от гражданина Кыргызстана!». По данным пресс-службы президента, уроженец Турции Инанды является гражданином Кыргызстана.

2 июня митинг продолжился, и на акцию вышли уже более 200 человек – студенты «Сапата», а также родители выпускников. Позже они прошли к Дому правительства, и потребовали от его представителей дать им информацию относительно поисков Инанды.

«Мы вышли на мирный митинг, потому что уже несколько дней нам ничего не говорят. Надеемся, что глава кабинета министров Улукбек Марипов выйдет к нам и ответит на вопросы. Если он не может, пусть выйдут его представители», — говорят митингующие.

В посольстве Турции никак не отреагировали на их призывы.

Кто такой Инанды?

Орхан Инанды — один из четырех учредителей Международного образовательного учреждения «Сапат». Он работает в Кыргызстане с 1995 года, с 2001 года возглавляет«Сапат»в качестве президента.

Сеть образовательных учреждений включает в себя 16 лицеев-пансионов по всему Кыргызстану, две международные школы — Silk Road и Cambridge, а также четыре начальные школы в Бишкеке и международный университет «Ататюрк Ала-Тоо».

Ранее сеть турецких образовательных учреждений в Кыргызстане называлась «Себат», однако в 2017 году власти решили изменить название на «Сапат», чтобы снять с учебных заведений подозрения в «террористической угрозе». Тогда в список учредителей вошло правительство Кыргызстана — сейчас минобразования владеет 30% акций.

Власти Турции заявляют, что основателем этих учебных заведений является проповедник Фетхуллах Гюлен — его организации и учреждения в Турции признали террористическими.

Гюлена обвинили в организации попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года. После этого власти страны начали закрывать учебные заведения, которые были основаны Гюленом. По всей стране были задержаны тысячи преподавателей, власти обвиняли их в распространении «террористических идей».

Тогда же министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил кыргызстанцев о «террористической угрозе». По его словам, она якобы исходит от образовательных учреждений «Себат», среди которых числится и университет «Ататюрк-Алатоо».

Чавушоглу призвал власти закрыть учебные заведения, созданные общественным деятелем Фетхуллахом Гюленом, в ответ МИД Кыргызстана призвал Турцию не вмешиваться во внутренние дела страны.

Тогдашний президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что школы закрываться не будут, но в них усилят контроль. Он поручил проработать новый устав школ и позаботиться о том, чтобы Министерство образования стало одним из главных учредителей сети лицеев.

В 2019 году посол Турции Женгиз Камил Фырат демонстративно покинул ифтар, организованный Духовным управлением мусульман Кыргызстана (ДУМК).

Недовольство дипломата было вызвано тем, что на ифтар пригласили директора лицеев «Сапат» Орхана Инанды. По словам Камила Фырата, Инанды — член террористической организации ФЕТО.

Сам Гюлен проживает в США. Правительство Турции требовало у американских властей его депортировать, но пока он находится Штатах.