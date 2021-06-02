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На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 2 июня, депутат Марлен Маматалиев предложил коллегам вмешаться в решение проблемы общественного транспорта.

«Я назвал бы происходящее не саботажем, а ультиматумом. Пусть они решают вопрос с мэрией. Причем тут граждане? Просто пытки. Нам необходимо вмешаться, дать поручение кабинету министров», — заявил он.

Он отметил, что «есть люди, которые готовы бесплатно поставить 700 автобусов», но для этого им необходимо выделить дополнительные линии. Однако, по его словам, муниципалитет не принимает никаких решений по этому вопросу.

Маматалиев также коснулся темы роста цен на бензин.

«Цена на бензин поднимается, но на бирже стоимость не изменилась. Надо решить этот вопрос, нельзя позволять повышать цены только из-за высокого курса доллара», — сказал он.

Утром 2 июня в Бишкеке большая часть маршруток не вышла на линии. Водители устроили забастовку, из-за того что власти не решают вопрос о повышении цен на проезд.

Горожане жалуются, что из-за отсутствия маршруток, общественный транспорт перполнен, а службы такси завышают цены на проезд.

В мэрии Бишкека заверили граждан, что с бастующими водителями маршруток ведутся переговоры и уже после 11 часов 2 июня они должны выйти на линии.

Также в мэрии отметили, что решение о повышении тарифов за проезд в общественном транспорте принимает Бишкекский городской кенеш. Сообщается, что соответствующий проект постановления будет направлен в БГК уже сегодня.

Позже в столичном муниципалитете сообщили, что запустили по городу четыре автобуса, которые будут курсировать по маршруту №100. Автобусы предоставил аэропорт «Манас». Отмечается, что автобусы будут курсировать до разрешения ситуации.

Забастовка водителей маршруток

Водители маршруток в Бишкеке уже не первый раз устраивают забастовку.

В начале января они заявили, что приостановят работу, если оплату за проезд не повысят до 15 сомов. Сейчас стоимость проезда в маршрутке составляет днем 10 сомов, а после 21:00 — 12 сомов.

Перевозчики сообщали, что они находятся в сложной ситуации — из-за пандемии многие потеряли работу, а средств на обслуживание транспорта не хватает. При этом, они понимают, что бишкекчанам сейчас сложно, но просили понять, что им тоже тяжело.

Водители также отмечали, что тарифы за проезд не повышали на протяжении восьми лет, хотя топливо и продукты питания дорожают ежегодно.

Забастовка водителей тогда продлилась 2 дня — 18 и 19 января. Часть водителей, вышедших тогда на линии, столкнулась с запугиванием и угрозами со стороны коллег.

Тогдашний мэр Балбак Тулобаев записал обращение водителям, чтобы разрешить ситуацию. Он заявил водителям, что вопрос с повышением тарифа решается, а в случае, если они откажутся выходить на линии, то у них отзовут лицензии.

Повышение цен на проезд в Бишкеке

Водители маршрутных такси требуют повышения цен на проезд уже третий год. В апреле 2018 года они уже бастовали из-за того, что, по их словам, работали себе в убыток. Тогда же они были недовольны законом, по которому перевозчиков могут оштрафовать из-за отсутствия страховки пассажиров.

Власти отсрочили введение страховки, а патрульная милиция согласилась не штрафовать водителей. Однако повышать тарифы за проезд тогда мэрия не стала.

Инфраструктура Бишкека не позволяет пустить троллейбусы во все необходимые районы города. Кроме того, власти не могут обеспечить необходимое количество троллейбусов и автобусов, для того, чтобы охватить весь пассажиропоток.

Именно поэтому маршрутное такси зачастую становится для жителей города транспортом, который используется чаще всего. При этом жители жилмассивов, которые расположились вокруг Бишкека, могут добраться в город и обратно только на маршрутных такси.

Над материалом работали: Усенов Нурсултан и Арстанбекова Бегимай