Пресс-служба МВД 2 июня сообщила, что по факту исчезновения президента сети образовательных учреждений «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

«В рамках материалов досудебного производства создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и оперативников МВД, ГУВД Бишкека и УВД Октябрьского района, разосланы ориентировки в территориальные подразделения органов внутренних дел, ведутся все необходимые следственные действия и розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданина Орхана Инанды», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что досудебное производство по этому делу находится на контроле министра внутренних дел Улана Ниязбекова.

Митинг у посольства Турции

Тем временем в Бишкеке у здания Посольства Турции в Кыргызстане вновь собрались более 200 человек – студенты «Сапата», а также родители выпускников – требующих найти пропавшего несколько дней назад Орхана Инанды.

Позже они прошли к Дому правительства, и потребовали от его представителей дать им информацию относительно поисков Инанды.

«Мы вышли на мирный митинг, потому что уже несколько дней нам ничего не говорят. Надеемся, что глава кабинета министров Улукбек Марипов выйдет к нам и ответит на вопросы. Если он не может, пусть выйдут его представители», — говорят митингующие.

Они утверждают, что за его похищением, возможно, стоят спецслужбы Турции.

Фото: «Клооп» Фото: «Клооп» Фото: «Клооп» Фото: «Клооп»

Позже из Дома правительства к митингующим вышли представители администрации президента и МВД. Они пояснили, что в связи с исчезновением Орхана Инанды ведется следствие, но детали расследования они огласить не могут. Участникам акции предложили сформировать группу до десяти человек – ее примет начальник столичного ГУВД Азамат Ногойбаев и расскажет о ходе дела и записях камер наблюдения.

Митингующие потребовали ответить, где находится Инанды. Чиновники не смогли ответить, находится ли он в Кыргызстане. Участники решили не расходиться и дождаться группу, которую принял Азамат Ногойбаев.

В самом посольстве эти обвинения пока никак не комментируют. В диппредставительстве пояснили, что никакой информации по этому инциденту у них нет.

В ведомстве напомнили, что Орхан Инанды — гражданин Кыргызстана, а не Турецкой Республики, и порекомендовали обратиться к правоохранительным органам.

1 июня возле посольства Турции в Бишкеке уже проходил митинг. Около 70 человек вышли в поддержку пропавшего ранее президента международных образовательных учреждений «Сапат» Орхана Инанды.

Собравшиеся держали плакаты с надписью «Табылсын!» («Пусть найдется»), «Свободу Орхану Инанды!» и «Руки прочь от гражданина Кыргызстана!». По данным пресс-службы президента, уроженец Турции Инанды является гражданином Кыргызстана.

Исчезновение Инанды

В милиции сообщили, что Орхан Инанды пропал в ночь с 31 мая на 1 июня — его машину нашли открытой в 10 микрорайоне на юге Бишкека.

На месте гражданин Юсуф Косе обратился в милицию с письменным заявлением с просьбой оказать содействие в поисках его отца Орхана Инанды, который передвигался на данном автомобиле и выходил на связь по телефону 31 мая примерно в 18:00.

На исчезновение бизнесмена отреагировал президент Садыр Жапаров. Он поручил ГКНБ и МВД подключить дополнительные силы к поискам пропавшего.

Позже ГКНБ сообщил, что еще в 2019 году была угроза похищения Инанды. По данным спецслужб, члены ОПГ намеревались похитить предпринимателя, чтобы получить выкуп. Тогда правоохранительные органы Кыргызстана рекомендовали ему «привлечь личную охрану и принять необходимые меры предосторожности».

Супруга пропавшего, Рейхан Инанды, 1 июня через социальные сети обратилась к властям Кыргызстана. Она поблагодарила всех, кто помогает в поисках ее мужа.

«Я хочу лишь, чтобы муж в здравии вернулся к нам. Я прошу власти Кыргызстана оказать содействие в его поисках. Из турецких СМИ наверняка всем известно, что если его депортируют из страны, то его жизнь будет подвергнута опасности. Я боюсь за его безопасность. Я верю в справедливость и дружелюбие кыргызского народа. Надеюсь, что моего мужа не депортируют», – сказала она.

Кто такой Инанды?

Орхан Инанды — один из четырех учредителей Международного образовательного учреждения «Сапат». Он работает в Кыргызстане с 1995 года, с 2001 года возглавляет«Сапат»в качестве президента.

Сеть образовательных учреждений включает в себя 16 лицеев-пансионов по всему Кыргызстану, две международные школы — Silk Road и Cambridge, а также четыре начальные школы в Бишкеке и международный университет «Ататюрк Ала-Тоо».

Ранее сеть турецких образовательных учреждений в Кыргызстане называлась «Себат», однако в 2017 году власти решили изменить название на «Сапат», чтобы снять с учебных заведений подозрения в «террористической угрозе». Тогда в список учредителей вошло правительство Кыргызстана — сейчас минобразования владеет 30% акций.

Власти Турции заявляют, что основателем этих учебных заведений является проповедник Фетхуллах Гюлен — его организации и учреждения в Турции признали террористическими.

Гюлена обвинили в организации попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года. После этого власти страны начали закрывать учебные заведения, которые были основаны Гюленом. По всей стране были задержаны тысячи преподавателей, власти обвиняли их в распространении «террористических идей».

Тогда же министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил кыргызстанцев о «террористической угрозе». По его словам, она якобы исходит от образовательных учреждений «Себат», среди которых числится и университет «Ататюрк-Алатоо».

Чавушоглу призвал власти закрыть учебные заведения, созданные общественным деятелем Фетхуллахом Гюленом, в ответ МИД Кыргызстана призвал Турцию не вмешиваться во внутренние дела страны.

Тогдашний президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что школы закрываться не будут, но в них усилят контроль. Он поручил проработать новый устав школ и позаботиться о том, чтобы Министерство образования стало одним из главных учредителей сети лицеев.

В 2019 году посол Турции Женгиз Камил Фырат демонстративно покинул ифтар, организованный Духовным управлением мусульман Кыргызстана (ДУМК).

Недовольство дипломата было вызвано тем, что на ифтар пригласили директора лицеев «Сапат» Орхана Инанды. По словам Камила Фырата, Инанды — член террористической организации ФЕТО.

Сам Гюлен проживает в США. Правительство Турции требовало у американских властей его депортировать, но пока он находится Штатах.

Похищение в Монголии

В июле 2018 года турецкого педагога Вейселя Аксая, руководящего сетью международных школ «Себат» в Монголии, похитили и планировали вывезти из страны, но местные власти помешали этому.

Тогда неизвестные затолкали Аксая в микроавтобус возле его дома в столице Улан-Баторе.

Генеральный директор монгольского фонда, который руководит монголо-турецкой школой с ссылкой на полицию сообщил, что автомобиль имел поддельные номерные знаки, а внутри было три человека в масках.

Через несколько часов в аэропорту Улан-Батора приземлился турецкий чартерный самолет. Данные сайта Flightradar24 показали, что это был реактивный самолет Bombardier, эксплуатируемый ВВС Турции.

Когда стало известно о самолете, семья и друзья Аксая собрались в аэропорту. Позже во второй половине дня Министерство иностранных дел Монголии выступило с заявлением о том, что правительство приказало самолету оставаться на земле.

В МИД заявили, что захват Аксая станет «неприемлемым актом нарушения суверенитета и независимости Монголии, и Монголия будет решительно возражать». Самолет покинул Монголию в 21:15 без Аксая на борту. Он был освобожден через несколько часов.