Издание FactCheck выяснило, что «Спутник Таджикистан» в своём материале про разрушенные здания в селе Хистеварз* выдало снимки разрушенных объектов, которые находятся в кыргызских сёлах за таджикские.

*Таджикское село Хистеварз находится напротив Жаны-Жерского айыльного округа Лейлекского района.

Журналисты FactCheck, сравнили фотографии в фотоматериале со зданиями в Google-карте.

По словам жителей кыргызских приграничных сёл Арка и Борбордук, это был ресторан «Ажы Абдурахман», где проводили свадьбы. Фото: FactCheck

«Еще одно здание в “разрушенном Хистеварзе”, имеющее характерные архитектурные признаки, по которым его можно было найти на карте, также оказалось на кыргызской территории», — отметили в FactCheck.

Местные жители кыргызских приграничных сёл Арка и Борбордук сообщили, что это здание было гостиницей «Реми», где в основном располагались туристы. Фото: FactCheck

Кроме этого журналисты FactCheck отметили, что в фотоматериале избегают определений «кыргызские села» или «кыргызские территории» и вместо этого называют их «территориями, прилегающими к спорным, контролирующимися кыргызами».

Фото: FactCheck

ИА 24.kg со ссылкой на местных жителей сообщило, что 11 из 15 фотографий в фотоматериале «Спутник Таджикистан» разрушенных зданий сняты в кыргызских сёлах Арка, Жаштык и Борбордук.

Оставшиеся 4 фотографии, по их словам, сняты в другом месте. Так, на одной из фотографий с левой стороны видна высокая гора, каких той местности нет.

Ранее Комитет чрезвычайных ситуаций Таджикистана использовал в качестве иллюстрации погромов в таджикском селе снимок разрушенного дома, снятым журналистом «Клоопа». Но фото было сделано в кыргызском селе Максат.

Позднее в министерство Таджикистана извинилось за допущенную ошибку и заменило фотографию на своём сайте.

Вооружённый конфликт

На границе Кыргызстана и Таджикистана с 29 апреля по 1 мая длился вооруженный конфликт. По предварительным данным, причиной конфликта послужила установка видеокамер на водозаборе «Головной» таджикской стороной.

В результате вооруженного конфликта со стороны Кыргызстана погибли 36 человек и пострадали 154 человека. Власти Таджикистана сообщили, о 19 погибших таджикистанцев и 87 раненных.

В результате конфликта пострадала инфраструктура приграничных кыргызских сёл: разрушены более 100 жилых домов, сгорели школы, детские сады и другие здания.

Таджикские власти сообщили, что в результате конфликта в трех сёлах Исфары были полностью разрушены 14 домов и два дома частично, также частично разрушены средняя школа в селении Овчи Калача и один жилой дом.

Об окончательном прекращении огня стороны договорились 1 мая после переговоров правительственных делегаций. 3 мая Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации. В тот же день власти двух стран сообщили о возбуждении уголовных дел и обвинили друг друга в начале конфликта.