Никола Скарамуццо, представитель Европейского союза в Кыргызстане сообщил, что доноры тратят значительные ресурсы на техническую поддержку правовой и судебной реформы страны с 2014 года.

Он отметил, что в Кыргызстане только недавно вступили в силу новые кодексы. По его мнению, с помощью них был достигнут «значительный прогресс Кыргызстана в гуманизации уголовного правосудия путем декриминализации некоторых преступлений»

Одним из важных результатов кодексов, вступивших в силу в 2019 году, стала оперативная регистрация сообщений о преступлениях, большая часть из которых затем расследуется.

Также кодексы от 2019 году, по его мнению, давали «более надежные гарантии справедливого судебного разбирательства».

«Значительно увеличилось количество случаев регистрации случаев пыток, домашнего насилия и других преступлений на гендерной почве», — сказал он.

Скарамуццо опасается, что пересмотр кодексов и изменения в них вносятся в «чрезвычайно короткие сроки».

«В то время как в приказе главы администрации президента, положившем начало процессу, упоминается только “анализ” кодексов, критики указывают, что серьезного анализа не проводилось, а также не разрабатывалась концепция или стратегия. Вместо этого различные государственные учреждения поспешили немедленно вернуть старые положения в кодексы», — сказал он.

Скарамуццо обратил внимание на основные положения, которые подвергаются резкой критике со стороны юристов и гражданского общества:

– доследственная проверка, дающая правоохранительным органам до 20 дней для непроцессуальных расследований, выходящих за рамки уголовно-процессуального законодательства. Это повышает риски нерегистрации определенных видов преступлений, возвращение коррупционных действий, особенно затрагивающих бизнес, и манипулирование статистикой уголовного правосудия,

– отмена трехуровневой классификации правонарушений (преступления, уголовные правонарушения, нарушения), ведущая к чрезмерной криминализации противоправных действий;

– возврат к краткосрочному административному задержанию и аресту, ведущему к лишению свободы без необходимых процессуальных гарантий;

– частичная декриминализация домашнего насилия;

– ослабленные гарантии справедливого судебного разбирательства для обвиняемых;

– повторное введение в Кодекс о правонарушениях санкций за действия, которые должны рассматриваться в рамках административной процедуры.

«Мы, доноры, желаем, чтобы текущий обзор кодексов проводился после надлежащего анализа; чтобы каждое предлагаемое изменение должным образом обсуждалось с независимыми экспертами по правовым вопросам и организациями гражданского общества с учетом международных обязательств Кыргызстана по международным договорам о правах человека», — сказал он.

Скарамуццо подчеркнул, что доноры озабочены такими быстрыми изменениями без должного анализа и надлежащего обсуждения.

«Мы, доноры, хотим выразить нашу озабоченность по поводу того, как вносятся изменения в кодексы, которые могут поставить под угрозу все прогрессивные положения, введенные за последние семь лет в интересах Кыргызстана и лиц, проживающих в Кыргызстане», — заявил он.