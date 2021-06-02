В селе Кара-Суу Ошской области уволен заведующий по учебной части средней школы им. Бабура Абдурашид Халматов. Мужчину обвинили в агрессивном поведении в отношении одной из школьных учительниц. После инцидента директриса школы Шахноза Тургунова тоже подала в отставку.

Что произошло?

30 мая в соцсетях распространилась информация о том, что Абдурашид Халматов обматерил и пытался ударить учительницу Матлюбу Юлдашеву.

В прикрепленном видео к посту об этой истории можно увидеть сидящих в учительской группу учителей.На видеозаписи Халматов кричит, обращаясь к Юлдашевой — но слова, которые он произносит, трудно разобрать, так как качество звука на видео не очень хорошее.

Но можно услышать ответ Юлдашевой — «Разве я не могу спросить? Пожалуйста, проявите терпение». Тогда Халматов начал кричать, чтобы не снимали и подошел к учительнице. В этот момент запись прервалась.

Опубликовал видео пользователь фейсбука Сайфи Алдияр. Он написал, что Халматов после этого пытался ударить Юлдашеву, тогда коллеги помогли учителю и предотвратили нападение. По словам Сайфи, Халматов также работает имамом в одной из мечетей в Кара-Суу.

«Как такой человек может воспитать молодое поколение? Разве нет у нас органа или человека, который может наказать директора и завуча за такое отношение к вдове?» — задался вопросом он.

Версия милиции и отдела образования

Пресс-секретарь УВД города Ош Жениш Аширбаев рассказал, что инцидент произошел 1 апреля. Он опроверг информацию, опубликованную в соцсетях, и описал происшествие совсем по-другому.

По его словам в тот день в РОВД обратилась учительница средней школы им.Бабура. В заявлении говорится, что Матлюба Юлдашева обматерила ее и нанесла телесные повреждения, а Халматов пытался их разнять.

«Мужчина на видео разнял учительниц со словами “так нельзя делать, это неправильно”. Аксакал (старейшина) просто хотел их разнять, идет неправильное информирование», — сказал Аширбаев.

Спор между двумя учителями был зарегистрирован по статье «Хулиганство» и началось досудебное производство. В ходе расследования выяснилось, что Юлдашева «нарушила общественное поведение». Медицинское обследование также показало, что у вторая учительница получила «легкие телесные повреждения».

Когда Юлдашева была допрошена в качестве подозреваемой, она представила протокол о том, что она помирилась с заявителем. В результате досудебное производство дела было прекращено.

Секретарь Кара-Суйского районного отдела образования Шухрат Юсупов сообщил «Клоопу», что завуч школы им.Бабура Абдурашид Халматов был уволен через день или два после инцидента. Позже 26 мая уволилась с работы и директриса вышеуказанной школы Шахноза Тургунова.

«Видимо директор тоже ушел из за этого инцидента[…] О происшествии я знаю, но подробностей не знаю», — сказал Юсупов.