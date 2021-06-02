Генеральный прокурор Курманкул Зулушев. Фото: Айдай Токоева.

Рабочая группа, которая вносила поправки в кодексы, сегодня презентует их в одном из отелей Бишкека. После этого поправки будут направлены в парламент на рассмотрение.

Текстовая трансляция: