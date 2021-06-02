LIVE: В Бишкеке обсуждают изменения в Уголовный кодекс и Кодекс о проступках От Анна Капушенко - 02 июня 2021 Facebook Twitter VK Telegram WhatsApp Генеральный прокурор Курманкул Зулушев. Фото: Айдай Токоева. Рабочая группа, которая вносила поправки в кодексы, сегодня презентует их в одном из отелей Бишкека. После этого поправки будут направлены в парламент на рассмотрение.Текстовая трансляция: Facebook VKontakte WhatsAppTweeter ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА «Есть желающие бесплатно поставить 700 автобусов». Депутат Маматалиев предложил решить вопрос с общественным транспортом Бишкекский горсуд оставил Жениша Молдокматова под стражей до 6 июля За сутки в Кыргызстане скончались семь пациентов с COVID-19