Вице-мэр столицы Русланбек Акылбеков пообещал, что вопрос с повышением тарифов за проезд мэрия Бишкека решит в течение сентября этого года. Об этом стало известно на пресс-конференции 2 июня.

По словам Акылбекова, группу по вопросу решения повышения тарифов создали еще в январе этого года. В результате комиссия подготовила три варианта для решения вопроса:

оставить тарифы без изменений;

увеличить тариф в маршрутках до 15 сомов;

повысить тариф до 19 сомов.

Кроме этого, и.о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов встретился с главами ассоциации фирм-перевозчиков маршруток, с которыми обсудил повышение оплаты за проезд.

На встрече Кудайбергенов пояснил, что изменение тарифов принимает Бишкекский горкенеш и уже сегодня мэрия внесет проект постановления на рассмотрение депутатов. В мэрии отметили, что представители перевозчиков согласились с мэром и пообещали «провести разъяснительную работу среди водителей».

Транспортный коллапс произошел в Бишкеке 2 июня, когда водители маршруток решили не выходить на работу из-за низких тарифов за проезд. При этом, горожане жалуются, что из-за отсутствия маршруток, общественный транспорт (троллейбусы и автобусы) переполнен, а службы такси завышают цены на проезд.

Позже в столичном муниципалитете сообщили, что запустили по городу четыре автобуса, которые будут курсировать по маршруту №100. Автобусы предоставил аэропорт «Манас». Отмечается, что автобусы будут курсировать до разрешения ситуации.

Водители маршруток в Бишкеке уже не первый раз устраивают забастовку.

В начале января они заявили, что приостановят работу, если оплату за проезд не повысят до 15 сомов. Сейчас стоимость проезда в маршрутке составляет днем 10 сомов, а после 21:00 — 12 сомов.

Перевозчики сообщали, что они находятся в сложной ситуации — из-за пандемии многие потеряли работу, а средств на обслуживание транспорта не хватает. При этом, они понимают, что бишкекчанам сейчас сложно, но просили понять, что им тоже тяжело.

Водители также отмечали, что тарифы за проезд не повышали на протяжении восьми лет, хотя топливо и продукты питания дорожают ежегодно.

Забастовка водителей тогда продлилась 2 дня — 18 и 19 января. Часть водителей, вышедших тогда на линии, столкнулась с запугиванием и угрозами со стороны коллег.

Балбак Тулобаев будучи и.о. мэра Бишкека записал обращение водителям, чтобы разрешить ситуацию. Он заявил водителям, что вопрос с повышением тарифа решается, а в случае, если они откажутся выходить на линии, то у них отзовут лицензии.