Фото: пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики

Минкультуры на межведомственном совещании по концепции «Архитектурно-планировочная застройка исторического центра города Ош» потребовало от городских органов местного самоуправления прекратить строительство многоэтажек и прочих объектов в буферной охраняемой зоне близ Сулайман-Тоо.

По информации пресс-службы ведомства, на встрече обсуждались и другие вопросы, связанные с защитой, сохранением и надлежащим использованием исторического и культурного наследия города Ош. Обсуждали и правила соблюдения целостности охраняемых территорий и развития градостроительства в будущей концепции.



«Основная цель концепции — разработка научно обоснованных решений для детального планировочного проекта исторического центра Оша, которые обеспечат охрану памятников в утвержденных охранных зонах горы «Сулайман-Тоо» и памятников, расположенных в городе в пределах Генерального плана города», — отмечают в минкульте.

Фото: пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики

На встрече присутствовали вице-мэр Оша Жасур Азимов, ответственный секретарь Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в Кыргызстане Сабира Солтонгелдиева, глава Ошглавархитектуры Алтынбек Токошов, депутаты Ошского горкенеша, специалисты Государственного проектного института градостроительства и архитектуры и представители Союза архитекторов.

Охранная зона Сулайман-Тоо и незаконная стройка

Сулайман-Тоо вошла в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2009 году. Гора стала первым памятником, вошедшим в список от Кыргызстана. В том же году была определена буферная зона горы, в соответствии с ним в этой зоне запрещено строительство высотных зданий.

Несмотря на это, строительная компания «ЭМАКОМ» почти достроила многоэтажный жилой дом на улице Ленина, входящей в эту зону. Заместитель директора музейного комплекса «Сулайман-Тоо» Хайрулло Ибайдуллаев заявил, что эта застройка закрывает вид на гору и предупредил, что в связи с этим Сулайман-Тоо могут исключить из списка всемирного наследия ЮНЕСКО.

По правилам, еще до начала строительства компания «ЭМАКОМ» должна была получить заключение от Кыргызского института реставрации. В заключении специалисты должны были прописать разрешенную высоту здания. Но, по словам юриста компании Алмазбека Дыйканбаева, и министерство, и институт не утвердили определенную высоту строения.

О незаконном строительстве в соответствующие инстанции сообщали и городское управление архитектуры, и Госэкотехинспекция, но никаких мер не было предпринято. 31 декабря 2018 года Ошская городская прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Самоуправство» на руководителя компании «ЭМАКОМ». Кроме этого, прокуратура подала в суд на компанию, потому что она продолжала строительство, несмотря на возбужденное уголовное дело.

По словам Дыйканбаева, компания заплатила штраф размере 60 тысяч сомов за статью «Самоуправство». Он также сообщил, что строительство еще не признано незаконным, поэтому стройка продолжалась. За время судебных разбирательств строительство подошло к стадии завершения. Здание шестиэтажное, с мансардой его этажность доходит до семи.

Жээнбеков и «ЭМАКОМ»

10 июня 2020 года экс-президент Сооронбай Жээнбеков во время рабочей поездки в Ошскую область встретился с представителями гражданского общества. На встрече одна из активисток Гульгакы Мамасалиева рассказал о незаконном строительстве со стороны компании «ЭМАКОМ».

Жээнбеков обещал взять строящиеся объекты вышеуказанной компании под свой личный контроль, однако сдержать слово у него не получилось.

По словам Мамасалиевой, Жээнбеков, наоборот, позволил нарушителям закона прийти в провластную партию: руководитель «ЭМАКОМа» Эмилбек Жусупов принимал участие на парламентских выборах в списках партии «Биримдик».

После отмены результатов выборов в Жогорку Кенеш в 2020 году родной брат Жусупова тоже пошел в депутаты. Мелис Жусупов стал кандидатом от партии «Ата-Журт Кыргызстан» на выборах в Ошский городской кенеш 11 апреля 2021 года.



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