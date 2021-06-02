В эфире передачи «Азаттыка» «Эксперттер талдайт» 1 июня лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев заявил, что последние громкие задержания по Кумтору связаны с подготовкой к международным судам.

По его словам, в международных судах необходимо доказать, что президенты, чиновники и главы правительств занимались коррупцией при принятии соглашений с «Кумтором».

«Если мы придем с этими доказательствами в суд, мировая общественность выразит свою отрицательную позицию из-за имевшей место коррупции. Поэтому сегодняшние задержания нужно рассматривать не как месть или пиар, а как укрепление доказательной базы», — сказал Текебаев.

Он также добавил, что Госкомитету нацбезопасности необходимо дать убедительную информацию населению о вине задержанных экс-чиновников и депутатов.

Текебаев отметил, что поддерживает национализацию месторождения и действия нынешней власти в ситуации вокруг Кумтора.

Аресты политиков из-за Кумтора

31 мая прошло несколько громких следственных мероприятий со стороны ГКНБ — в ведомстве подтвердили, что на допросы были вызваны депутаты парламента Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров.

Вечером того же дня, Первомайский райсуд Бишкека избрал для них меру пресечения в виде заключения в СИЗО ГКНБ на два месяца. Депутатов подозревают в коррупции при реализации проекта по разработке месторождения «Кумтор».

Ранее по этому же делу был задержан экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, а также экс-депутаты Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев.

Кроме того, адвокат экс-премьер-министра Игоря Чудинова Дастан уулу Улан сообщил, что Чудинов также пришел на допрос в ГКНБ 31 мая по делу «Кумтора» и пробыл там около двух часов.

1 июня экс-депутат Максат Сабиров сообщил, что тоже побывал на допросе в ГКНБ по делу «Кумтор». По его словам, его допросили в качестве свидетеля.

«Меня допросили, так как в 2012 и 2013 годах я был членом комиссии по «Кумтору». Не могу рассказать все подробности допроса», — сказал бывший депутат.

Кроме того, на допрос в качестве свидетеля был вызван депутат парламента Рыскелди Момбеков. Он также сообщил, что его вызвали на допрос по делу Кумтора.

«Мне сказали, что коллег вызывают на допросы по Кумтору, что меня тоже хотят допросить по этому поводу. Я не был в Жогорку Кенеше V созыва, когда в 2009 году подписывали соглашение, я был в оппозиции. Я сам не понял, каким образом причастен к этому делу.

Адвокат Асылбека Жээнбекова же сказал, что его задержали за то, что в 2012 году тот не поддержал Садыра Жапарова. Возможно, меня вызывают потому, что я не поддержал Акылбека Жапарова. Может, мое особое мнение к заключению госкомиссии по проверке Кумтора не понравилось отдельным людям», – сказал Момбеков.

По делу «Кумтора» на допрос в ГКНБ ранее также вызывали экс-премьер-министра Темира Сариева. Еще один бывший премьер Мухаммедкалый Абылгазиев был задержан.

Суды Centerra Gold Inc.

В середине мая Centerra Gold Inc. инициировала арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана. В компании считают, что действия властей нарушают подписанные договоры между сторонами и намерены защищать свои права.

Centerra Gold Inc. намерена добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана вводить внешнее управление в её дочернем предприятии «Кумтор голд компани» и преследовать её по недавно выставленным штрафам и налоговым претензиям. В Centerra Gold Inc. считают это нарушением инвестиционных соглашений правительства по Кумтору.

Кроме этого, Centerra Gold Inc. хочет добиться с кыргызской стороны возмещения убытков и ущерба, возникших в результате действий правительства Кыргызстана против «Кумтор голд компани».

А 20 мая канадская компания Centerra Gold Inc. сообщила, что подала иск в Верховный суд Онтарио на Тенгиза Болтурука — внешнего управляющего компанией «Кумтор».

В заявлении Centerra говорилось, что судебный иск подан в ответ на нарушения Болтурука перед компанией и «в связи с недавним захватом рудника Кумтор правительством Кыргызстана».

В канадской компании заявили, что до того, как Болтурук покинул пост члена директоров правления Centerra, он якобы провел с правительством Кыргызстана переговоры по захвату рудника.

Ранее Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства за экологические нарушения. Затем 18 мая власти страны назначили Тенгиза Болтурука временным внешним управляющим компании «Кумтор».

На такое решение отреагировало правительство Канады, которое сделало заявление о происходящем вокруг Кумтора. Согласно ему, шаг по контролю над «публично торгуемой канадской компанией с международными активами» может иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций».

1 июня стало известно, что дочерние компании Centerra Gold Inc. «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд в Нью-Йорке, чтобы начать процесс банкротства. Теперь их документы должны зарегистрировать в Южном округе в соответствии с главой 11 Федерального кодекса США о банкротстве.

Этот процесс под надзором суда предусматривает автоматическое приостановление рассмотрения всех претензий к «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор оперейтинг компани» во всем мире.