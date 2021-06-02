На заседании Жогорку Кенеша 2 июня замглавы министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Ильязбек Балташев заявил, что ведомство выступает против законопроекта «О манипулировании информацией».

Балташев пояснил, что после изучения законопроекта и с учетом возражения президента ведомство пришло к выводу, что его реализация сейчас невозможна.

Чиновник добавил, что ранее общество высказывалось против этого проекта, так как он направлен на ограничение прав и свобод.

«Необходимо учитывать особенности интернет пространства. Это очень усложняет регулирование ложной и недостоверной информации. Вместе для мониторинга информации необходимо привлечь профессиональные кадры и закупить современное оборудование», — пояснил Балташев.

Вместе с этим замглавы минкульта добавил, что для реализации проекта нет оборудования и специалистов. В бюджете страны также нет на это средств.

«Поэтому мы считаем, что в данный момент нет возможности реализовать эту инициативу», — заключил он.

Кроме этого, в очередной раз против законопроекта высказался депутат Дастан Бекешев.

«Давайте пока оставим все как есть и откажется от законопроекта не создавая даже рабочей группы», — считает депутат.

В ответ на это инициаторка проекта Гульшат Асылбаева заявила, что судьбу законопроекта будет решать недавно созданная группа по согласованию документа.

Бекешев попросил включить и его в эту группу, однако Асылбаева заявила, что это невозможно.

«Не вы тут решаете, кто будет в состав входить. Это решает парламент. Ничего страшного не будет, если я туда войду», — ответил Бекешев.

Скандальный законопроект

Скандальный законопроект «О манипулировании информацией» инициировали депутатки Гульшат Асылбаева и Айнура Осмонова. Но его стали ассоциировать больше с Асылбаевой — она активно защищала законопроект, а пользователей, критикующих его, называла «фейками и троллями».

Своим законом они предлагали ужесточить контроль над распространением недостоверной информации в интернете, а также обязать провайдеров хранить информацию о пользователях.

В нем также говорилось, что уполномоченный орган сможет заблокировать доступ к информации, которая может быть ложной, несмотря на то, что подобное решение по действующему законодательству Кыргызстана может вынести только суд.

При этом, сам законопроект Асылбаевой и Осмоновой на 64% совпадает с аналогичным законом, принятым в России. В некоторых статьях он и вовсе был скопирован без изменений.

Проект закона подвергся резкой критике, юристы отмечали, что он «грубо» нарушает конституционные права граждан на свободу слова, и устанавливает государственную цензуру в интернете.



После негативного общественного резонанса Сооронбай Жээнбеков будучи президентом подписал возражение к скандальному законопроекту и вернул его на доработку в парламент. Затем после смены власти и начала политического кризиса о проекте забыли, однако недавно 31 мая депутаты снова решили вернутся к обсуждению и даже создали группу для выработки согласованного варианта.