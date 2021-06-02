Глава минэкономфина и госкомиссии по проверке Кумтора Акылбек Жапаров прокомментировал свою подпись в документе 2003 года по реструктуризации Кумтора, который сам и критиковал.

По его словам, этот правительственный документ был одним из самых первых в большой череде документов, где он фигурировал в качестве руководителя комитета по налогам и таможенным сборам.

«Как я неоднократно отмечал в ходе публичных выступлений, из-за принципиальных возражений против проекта реструктуризации золоторудного проекта на таких крайне невыгодных для Кыргызстана условиях, в последующих документах, в том числе в итоговых протоколах по переговорам с канадской стороной, мои подписи отсутствуют», — написал он на своей странице в фейсбуке и приложил фото протокола итоговой встречи экспертов в Торонто в 2003 году, где его подписи нет.

Фото: Акылбек Жапаров.

Он добавил, что ожидал такие информационные вбросы в свой адрес, но назвал их абсолютно бесполезными «по причине своей явной несостоятельности».

Ранее издание 24.kg сообщило, что в официальном письме минфина 2003 года по реструктуризации Кумтора стоит подпись Акылбека Жапарова. В нем первый замминистра финансов Эмирлан Торомырзаев отправляет тогдашнему премьер-министру Николаю Танаеву отчет кыргызской делегации о переговорах с корпорацией «Камеко».

Фото: 24.kg

* «Камеко» — это канадская компания, с которой заключалось самое первое соглашение о разработке Кумтора. По соглашению 1992 года доля акций Кыргызстана в одноименном золотодобывающем предприятии составляла 67%, а доля «Камеко» — 33 % акций. В 2003 году было заключено соглашение о реструктуризации проекта «Кумтор» с «дочкой» «Камеко» — «Центеррой Голд».

Обвинения против Жапарова

Ранее первый свергнутый президент Аскар Акаев заявил, что в создании соглашений по разработке месторождения от 2003 и 2009 годов Акылбек Жапаров принимал активное участие и он «самый первый виновный» в сложившейся ситуации.

«В комиссии от 2003 года одним из основных членов был Акылбек Жапаров, как депутат Жогорку Кенеша. Он в той комиссии полностью проработал, ездил в Канаду, в Торонто, побывал в штаб-квартире «Камеко»*, увидел почет и уважение и потом, вернувшись, очень сильно хвалил: «Вот Камеко» имеет богатый опыт, очень достойная компания».

Хвалил, что соглашение отвечает интересам каждой стороны и сам поддержал в 2003 году. На основе этого Танаев, как премьер-министр, приняли решение о подписании соглашения. В то время Жапаров ни разу нигде открыто не говорил о недостатках», — рассказал бывший президент.

Адвокат Алексей Елисеев — соратник Максима Бакиева, сына второго свергнутого кыргызского президента Курманбека Бакиева — входивший в совет директоров «Центерры» также критично отзывался о договоре, связанном с Акылбеко Жапаровым. Правда это был договор уже 2007 года.

«Сначала переговоры с “Камеко” и “Центерра” вел Данияр Усенов. Он с ними заключил в 2006 году меморандум. Затем его сменили Атамбаев и Акылбек Жапаров, которые проводили переговоры и достигли соглашения 2007 года, которое было подписано и отправлено на рассмотрение в парламент. И вот тогда в этом вопросе появился я — меня пригласил покойный Медет Садыркулов. Мне поручили подготовить юридическое заключение — как адвоката. Я посмотрел и у меня были волосы дыбом. Я увидел, что предлагали ввести в силу. Соглашение было ужасным», — утверждал Елисеев.

Договор 2007 года упоминал и бежавший из страны Курманбек Бакиев.

«Договор, над которым работал Акылбек Жапаров в 2007 году, не был утвержден парламентом. Насколько я помню, Атамбаев его подписал, но парламент не ратифицировал. Во-вторых, ему нечего обходить, потому что достаточно просто уметь читать, чтобы понять разницу между договорами 2003 и 2009 годов. Просто я не хочу сейчас приводить цифры и факты, это все находится в открытом доступе и любой желающий может ознакомиться и сделать выводы», — заявил он.

Все бывшие президенты и люди из их окружения, комментируя вопрос «Кумтора», настаивают на своей невиновности, успехах соглашений, принятых при них, а винят своих предшественников или следующих глав Кыргызстана. Также они критикуют Акылбека Жапарова — он был в комиссии по «Кумтору» и при Акаеве, и при Бакиеве, и при Садыре Жапарове.

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