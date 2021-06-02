Нурлан Мусаев и Замирбек Базарбаев

Депутаты парламента на заседании 2 июня одобрили кандидатуры двух судей Верховного суда. Так по решению депутатов новыми судьями стали Нурлан Мусаев и Замирбек Базарбаев. Примечательно, что ранее Базарбаев был адвокатом президента Садыра Жапарова.

На этот пункт обратил внимание депутат Дастан Бекешев, который отметил, что Базарбаев не должен оглядываться на свою прошлую работу. Аналогичное заявление депутат сделал и в адрес Мусаева, который ранее работал в администрации главы страны.

«Вы должны забыть администрацию и не выполнять их поручения, потому что президент не имеет права вмешиваться в дела судей», — заявил Бекешев.

Кроме этого, в своем телеграм-канале Бекешев рассказал, что вопрос о выборе судей в повестке дня не стоял. Его внесли в повестку во время заседания парламента по инициативе представителя президента Анарбека Калматова.

«Резюме дали прямо перед обсуждением, я не успел прочитать. Базарбекова я поддержал, а Мусаева я совсем не знаю. Судьи прошли и дали присягу», — рассказал депутат.

Кроме Базарбаева у президента был еще один адвокат — Акин Токталиев, который после прихода Садыра Жапарова к власти был назначен занимал должность главыглавой Государственной комиссии по делам религий.

После того как Токталиев выступил на митинге в поддержку задержанного экс-муфтия Максата Токтомушева, который, по информации президента, был причастен к растрате средств с хаджа, с этой должности его сняли.