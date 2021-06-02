Центризбирком должен был назначить и объявить новые выборы в Жогорку Кенеш до 1 июня 2021 года. Но до сих пор этого не сделал.

Юристы считают, что ЦИК нарушил сроки. В самой комиссии заявили, что для назначения выборов в парламент нужен указ президента.

Что говорят юристы?

Юристы инициативной группы «В рамках закона» напомнили, что парламентарии в конце октября 2020 года приняли Конституционный закон, согласно которому новые выборы депутатов парламента должны состоятся после проведения конституционной реформы в соответствии с законодательством Кыргызстана, но не позднее 1 июня 2021 года.

«Уже сейчас можно констатировать, что завершить конституционную реформу до 1 июня — не удалось. Так чего же мы ждем, и что должно произойти? ЦИК должна была назначить дату повторных выборов и объявить до 1 июня 2021 года», — отметили юристы.

Что говорит ЦИК?

Член ЦИК Кайрат Осмоналиев в интервью «Клоопу» сообщил, что для назначения выборов в парламент нужен указ президента.

«Центризбирком, как исполнительный орган будем исполнять указ президента. Сейчас такого указа о назначении выборов в депутаты Жогорку Кенеша нет», — сказал он.

Ранее президент Садыр Жапаров говорил, что выбор в парламент пройдут осенью этого года. Но сейчас неизвестно по какой системе будут проходить выборы в парламент.

С принятием новой Конституции выборы вероятно будут по другому, но сейчас неизвестно, как именно они изменятся. В новой Конституции строгих правил избрания парламентариев нет – есть только норма, что их должно быть 90 человек. Для установления новых правил избрания депутатов нынешний парламент должен принять Конституционный закон.

Выборы в парламент и смена власти

Парламентские выборы 4 октября 2020 года стали началом политического кризиса и привели к смене власти в Кыргызстане.

5 октября 2020 года в Бишкеке начались демонстрации за отмену итогов парламентских выборов. По предварительным итогам в парламент проходили и получали большую часть мандатов считавшиеся провластными партии «Биримдик» и «Кыргызстан», а также «Мекеним Кыргызстан» — которую называли партией экс-зампреда Таможни Райымбека Матраимова.

К вечеру демонстрации переросли в массовые столкновения между протестующими и силовиками. К ночи Белый дом был захвачен протестующими и они начали освобождать находившихся в заключении политиков, в том числе бывшего президента Алмазбека Атамбаева и политика Садыра Жапарова.

6 октября ЦИК отменил итоги выборов в парламент.

Садыр Жапаров быстро активизировал своих сторонников и захватил власть путем угроз депутатам парламента и даже президенту. Позже президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку ради стабильности в стране.

Жапаров силой добился того, чтобы парламент назначил его премьер-министром — это удалось сделать только с третьего раза. Также он стал и.о. президента, путем угроз ликвидировав мешавшего ему спикера парламента. После выборов в январе 2021 года Жапарова избрали президентом.

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