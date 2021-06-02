Пресс-служба мэрии Бишкека 2 июня сообщила о временном продлении работы столичных троллейбусов из-за ситуации с забастовкой водителей маршруток.

Так, по данным мэрии, троллейбусы в ближайшие дни будут работать с 5:40 утра и до 23 часов ночи. При обычном графике работы троллейбусы курсируют до 20:00.

Троллейбусы будут курсировать по маршрутам:

№2 — мясокомбинат – микрорайон Аламедин-1;

№ 4 — мясокомбинат – Кожзавод;

№ 5 — микрорайон Тунгуч – микрорайон Джал;

№6 – 8 микрорайон – Западный автовокзал;

№ 7 — Ошский рынок – микрорайон Тунгуч;

№ 8 — Восточный автовокзал – Институт земледелия;

№ 9 — Институт земледелия – микрорайон Аламедин-1;

№ 10 — завод Фрунзе – микрорайон Асанбай;

№ 11 — микрорайон Асанбай – Восточный автовокзал;

№ 14 — микрорайон Джал – Киркомстром;

№ 17 — кожзавод – микрорайон Асанбай.

Забастовка водителей

В Бишкеке водители маршруток утром 2 июня решили устроить забастовку и не вышли на работу. По этой причине муниципальный транспорт — троллейбусы и автобусы были перегружены пассажирами, а ряд таксопарков подняли цену в несколько раз.

Основная причина забастовки водителей это требование повысить тарифы за проезд. Такое требование частные перевозчики выдвигают уже не в первый раз.

Чтобы хоть как-то справится с наступившим транспортным коллапсом, мэрия Бишкека использует в качестве общественного транспорта автобусы предоставленные аэропортом «Манас». Кроме этого, вице-мэр столицы Русланбек Акылбеков ранее пообещал, что вопрос с повышением тарифов за проезд мэрия Бишкека решит в течение сентября этого года.

По словам Акылбекова, группу по вопросу решения повышения тарифов создали еще в январе этого года. В результате работы комиссия подготовила три варианта для решения вопроса:

оставить тарифы без изменений;

увеличить тариф в маршрутках до 15 сомов;

повысить тариф до 19 сомов.

При этом, водители маршруток в Бишкеке уже не первый раз устраивают забастовку. Еще в начале января 2021 года они заявили, что приостановят работу, если оплату за проезд не повысят до 15 сомов.

Сейчас стоимость проезда в маршрутке составляет днем 10 сомов, а после 21:00 — 12 сомов. Перевозчики сообщали, что они находятся в сложной ситуации — из-за пандемии многие потеряли работу, а средств на обслуживание транспорта не хватает.

Ряд водителей понимают, что бишкекчанам сейчас сложно, но просили понять, что им тоже тяжело. Они также отмечали, что тарифы за проезд не повышали на протяжении восьми лет, хотя топливо и продукты питания дорожают ежегодно.