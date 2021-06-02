Госсанэпиднадзор (ГСЭН) сообщил о массовом отравлении посетителей «Столовой № 1» в Бишкеке. Отмечается, что в больницы Кыргызстана с отравлением попали 22 человека.

«Это разные группы людей. Они посещали столовую 25-26 мая. В больницы Бишкека поступило 13 человек, в больницы Токмока — 9. Все пациенты утверждают, что в этой столовой ели бризоль», — сообщили в ГСЭН.

На время проведения расследования инцидента столовую закрыли, а хозяев заведения оштрафовали на 15 тысяч сомов.

«Столовая № 1» имеет сеть заведений по Кыргызстану. Филиал, в котором отравились горожане, расположен на улице Московской возле Национального госпиталя.

Над материалом работали Бегимай Арстанбекова и Нурсултан Усенов.