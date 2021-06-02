В начале апреля в Кыргызстане похитили для принуждения к браку 27-летнюю Айзаду Канатбекову. Похититель изнасиловал, а затем убил девушку. Похожая история с похищением и убийством девушки произошла в стране три года назад — тогда погибла 19-летняя Бурулай Турдалы кызы.

Убийство Айзады вызвало общественный резонанс и на волне критики генпрокурор Курманкул Зулушев заявил, что наказание за похищение женщин для принуждения к браку будет ужесточено.

Журналисты «Клоопа» и «Азаттыка» проанализировали данные и выяснили, что статья о похищении женщин для принудительного вступления в брак практически не работает. Это значит, что ужесточение наказания просто ни к чему не приведет.

Дела почти не доходят до суда

Власти уже дважды ужесточали наказание за похищение женщин. Сейчас максимальное наказание за похищение женщины для принужден к браку — 7,5 лет колонии.

Предполагалось, что ужесточение наказания поможет снизить число подобных преступлений. Но на деле количество зарегистрированных дел против похитителей остается на прежнем уровне, а направленных в суд — сократилось почти вдвое.

Почему это происходит?

Хотя похищение для принуждения к браку — особо тяжкое преступление и прекратить его на основании встречного заявления нельзя, на практике это не работает. За 2019 год только 6% из 233 дел против похитителей дошли до суда, а в 2020 — 5% из 210 дел.

Адвокатесса Наргиза Абдумуминова, которая защищала семью убитой после похищения Бурулай, считает, что следователи позволяют потерпевшим менять показания. Это приводит к тому, что следователи переводят дела в разряд менее тяжких преступлений, а затем прекращают их.

«Сами девушки вынуждены лгать во время следствия о том, что похищения не было. На них давят не только родственники обвиняемого, но и собственные родители, родные», — говорит глава правозащитной организации «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

Реальные сроки получают каждый пятый

Изучив 43 открытых судебных решения с 2016 года по 2020 год мы выяснили, что лишь девять похитителей получили реальное наказание за совершенное преступление — получив срок от полугода до пяти лет лишения свободы.

Почему так мало похитителей было осуждено? Абдумуминова говорит, что потерпевшие часто меняют показания — согласно изученным данным, часто дела прекращаются с формулировкой, что похищенные «не имеют претензий» к преступнику. Это подтверждают и выводы исследования судебной практики в Кыргызстане по преступлениям в отношении женщин и девочек. Исследователи указывают, что большая часть дел по таким делам прекращается в связи с отказом потерпевшей от поддержания обвинения.

Авторы: Айбике Адилет кызы, Дастан Умотбай уулу, Элвира Султанмурат кызы

Редактура: Анна Капушенко

Дата-редактор: Чолпон Узакбаева

Материал создан стипендиатами программы по дата-журналистике проекта «Медиа-К» «Интерньюс в Кыргызстане», реализуемого при поддержке USAID в КР в партнерстве со Всемирным банком и IDEM. Ментором программы выступает Андрей Дорожный.

Мнения и выводы в материале необязательно отражают мнение «Интерньюс» и его партнеров.