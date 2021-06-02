Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем отчете 1 июня сообщила, что китайская вакцина CoronaVac производства компании Sinovac одобрена для использования в чрезвычайных ситуациях.

В отчете отмечается, что такое решение ВОЗ даст спонсорам и разным странам уверенность, что вакцина «соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и производства».

«Простые требования к хранению делают его очень управляемым и особенно подходящим для работы с ограниченными ресурсами», — говорится в заявлении.

Также согласно информации ВОЗ, одобрение использования вакцины в чрезвычайных ситуациях является одним из условий для поставок вакцины в по мировой программе вакцинации COVAX и международных закупок. В этой программе участвует и Кыргызстан, что позволяет получить вакцину в качестве гуманитарной помощи.

«Это также позволяет странам ускорить получение разрешения регулирующими органами на импорт и применение вакцин против COVID-19», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в ВОЗ отметили, что вакцина CoronaVac рекомендуется для использования с 18 лет и старше. Схема вакцинации проходит в два этапа с интервалом от двух до четырех недель.

В Кыргызстане сейчас доступны всего две вакцины — российская «Спутник V» и китайская Sinopharm. Обе вакцины доступны для граждан страны бесплатно. Однако «Спутник V» могут получить лишь лица старше 65 лет.

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Кампания по вакцинации граждан началась в стране в конце марта 2021 года. По данным Республиканского штаба, на 2 июня в стране всего вакцинировано 84 472 человека, а вторую дозу препарата получили 37 268 человек.

Также по данным штаба, за время пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 105 469 случаев заражения COVID-19. Умерли 1 821 пациент от осложнений вызванных коронавирусом или внебольничной пневмонией.