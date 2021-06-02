Адвокат экс-депутата Исхака Пирматова Тимур Карабаев сообщил журналистам в чём подозревают его подзащитного.

По словам адвоката, Пирматова подозревают в том, что он в 2012 году в бытность депутатом парламента воздержался от голосования по вопросу национализации «Кумтора». Карабаев считает обвинения «голословными» и «необоснованными».

«Вместе с Садыром Жапаровым, который на тот момент был депутатом, разрабатывался проект постановления о национализации ”Кумтора”. Тогда Пирматов был главой комитета по топливно-энергетическому комплексу и якобы выполнял определенные поручения спикера парламента Асылбека Жээнбекова и других депутатов.

Он якобы проводил переговоры с коллегами о том, чтобы проект Садыра Жапарова не прошел. По версии следствия, был разработан альтернативный проект другого нардепа, предусматривающий другие меры по “Кумтору”», — сказал адвокат.

По мнению Карабаева, такие обвинения очень опасны, поскольку депутат обладает иммунитетом и не должен отвечать за мнение, которое было высказано им.

«По проекту национализации “Кумтора” Пирматов воздержался от голосования. Это его решение привязывают к тому, что он имеет отношение к лоббированию определенных интересов. Возможно, это связано с тем, что он не поддержал проект», — добавил адвокат.

Карабаев сообщил, что они намерены обжаловать решение суда и подадут апелляцию.

Ранее Первомайский райсуд Бишкека 2 июня избрал меру пресечения экс-депутатам Исхаку Пирматову и Талантбеку Узакбаеву. Их водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Они будут содержаться под арестом до 31 июля.

Допросы и задержания по «Кумтору»

17 мая глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании парламента сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником Кумтор. Одно из них — в отношении руководителей золотодобывающей компании по экологическим вопросам, а остальные три — в отношении чиновников по фактам коррупции.

А 21 мая Генпрокуратура сообщила, что начала расследование по факту коррупции при заключении договоров по разработке рудника Кумтор.

По данным надзорного органа, в период с 1992 года по 2019 год высокопоставленные чиновники и руководство «Кыргызалтына», «обладая властными полномочиями», создали «противоправную и устойчивую связь с представителями канадской компании “Камеко” и Centerra Gold Inc. в целях незаконного получения материальных и других благ заключали ряд заведомо невыгодных для Кыргызстана соглашений по разработке золоторудного месторождения Кумтор».

Пирматова и Узакбаева задержали 31 мая по факту факту коррупции при реализации проекта «Кумтор». Кроме них по этому делу задержаны экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, депутаты Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров.

Последних двух суд ранее водворил в СИЗО ГКНБ на два месяца. По Бабанову решение должны принять сегодня.

Кроме этого по делу «Кумтора» еще в январе 2021 года задержали бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Его также подозревают в коррупции.

По делу «Кумтора» на допрос в ГКНБ также вызывали экс-премьер-министра Темира Сариева, экс-спикера парламента Дастана Джумабекова экс-депутата Максата Сабирова, а также депутата Рыскелди Момбекова.

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