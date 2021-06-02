За сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом — 4 из них в Бишкеке, по одному — в Таласской и Иссык-Кульской областях.

Вирус подтвердили у 358 человек, таким образом, по официальным данным, число заражений в стране достигло 105 469 случаев.

Больше всего новых зараженных в Бишкеке — 163 человека. По 64 зараженных в Оше и Чуйской области.

20 зараженных в Иссык-Кульской области, 19 в Ошской области, а 18 — в Джалал-Абадской.

5 новых заражений в Баткенской области, а в Нарынской и Таласской — три и два заражения.

Среди новых зараженных 21 медработник. 13 из них заразились в Оше, четверо в Бишкеке, по два медика заразились в Ошской и Чуйской областях.

Выздоровели за сутки 302 человека, но в больницах остаются 1660 пациентов. 444 из них в тяжелом состоянии, а 94 — в крайне тяжелом.