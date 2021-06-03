Более двух недель назад в селе Самаркандек Баткенской области погиб от ружейного выстрела пятилетний Белек Каландаров. В убийстве подозревается 14-летний подросток из семьи, проживавшей по соседству с Каландаровыми, начато досудебное производство по статье «Убийство».

Отец подростка задержан по обвинению в незаконном хранении и использовании огнестрельного оружия.

Что произошло?

Несчастный случай произошел 15 мая на джайлоо Андиген в селе Самаркандек. Отец погибшего ребенка, Тилек Каландаров, рассказал журналисту ИА Turmush, что в тот день около 10:30 утра мальчик отправился поиграть с 14-летним сыном соседа Аргеном. Больше он домой не вернулся.

Позже, когда Каландаров вернулся домой с выпаса скота, чтобы пообедать, юный сосед Арген пришел к нему за зарядкой для мобильного телефона, Белека с ним не было.

По словам Каландарова, у подростка тряслись руки, и состояние было каким-то странным. Парень сказал, что не знает, где их сын сейчас, и тогда Каландаров забеспокоился и начал поиски сына вместе с женой.

За помощью Каландаров обратился и к отцу Аргена. Тот предложил поисковым группам разделиться и отправил Каландарова в сторону гор, а сам пошел искать в сторону реки. Во время поисков сына в горах, Каландарову позвонил его зять и сообщил, что Белека нашли и увезли на машине соседа в больницу в село Самаркандек.

«Позвонил соседу, спросил, что с моим сыном. Он ответил, чтобы я крепился, что сын, видимо, упал с выступа и разбил голову. Я поехал в Самаркандек в больницу, увидел окровавленную голову сына… Но сначала я подумал, что он разбил голову об камень. Мои родители не хотели отдавать тело ребенка на судебно-медицинскую экспертизу, думали, что произошел несчастный случай», — вспоминает Каландаров.

Однако у Каландаровых вызвало подозрение состояние Аргена, когда тот пришел к ним домой, и то, что именно его отец быстро нашел тело мальчика. По этой причине родители погибшего отправили тело на экспертизу. Экспертиза, которая была готова уже на следующий день, 16 мая, установила: Белек погиб от огнестрельного ранения в голову.

«Следователи приехали в горы и допросили соседа. Арген рассказал, как он убил Белека. Он отвел его к реке и убил выстрелом в голову из ружья. Затем отнес тело вниз и спрятал в зарослях травы. Когда мы все ушли в горы в поисках Белека, сосед принес его бездыханное тело и сказал, что он разбил голову об камень», — рассказал отец убитого мальчика.

Ружье между одеялами

Бактыяр Умурбеков, отец подростка, рассказал Turmush, что оружие принадлежало еще его отцу и подтвердил, что у них нет на него разрешительных документов. По его словам, ружье на джайлоо служит для защиты от волков.

«Про ружье никто не знал, никто им не пользовался. Я его достал, когда произошел конфликт на кыргызско-таджикской границе. Ночью заряжал, а днем вынимал патроны, так как волки спускаются ночью. Ружье хранилось между одеялами на сундуке», — рассказал он.

По его словам, в день убийства он уехал в Самаркандек, дома оставался его младший сын Арген. К ним в гости пришел 5-летний сын соседа Белек, увидел ружье и предложил Аргену пострелять сорок.

«Они взяли ружье и спустились к реке. Ружье по дороге выстрелило, пуля попала в лоб Белеку. Когда сосед попросил помочь с поисками сына, я пошел к реке и обнаружил лежащего мальчика. Я подошел и взял мальчика на руки, но его тело уже закоченело. Я принес его от устья реки и мы с бабушкой мальчика повезли его в больницу», — сказал Бактыяр.

Уголовные дела для отца и сына

В УВД Баткенской области подтвердили произошедшее, все факты внесли в ЕРПП. Начато досудебное производство.

«14-летний мальчик выстрелил в ребенка из огнестрельного оружия “ТОЗ-8”. Он скончался на месте происшествия. Оружие принадлежало 42-летнему жителю села Самаркандек [отец 14-летнего мальчика – ред.] Оружие хранилось незаконно и без соответствующих документов », — сказали в УВД Баткенской области.

Отец подозреваемого, 42-летний мужчина был водворен в ИВС 16 мая, за хранение огнестрельного оружия без соблюдения правил безопасности, халатность и хранение огнестрельного оружия в заряженном виде в доступном месте для малолетних детей.

18 мая Баткенский районный суд избрал меру пресечения для подозреваемого и заключил под домашний арест. Но пострадавшая сторона выразила недовольство решением суда и подала прошение в районную прокуратуру Баткена. В прошении говорилось, что подозреваемый должен быть взят под стражу.

1 июня Баткенский областной суд вынес решение о заключении подозреваемого под стражу по статье «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».