В Джалал-Абаде одного из горожан подозревают в сексуальном домогательстве в отношении своей семилетней свояченицы. В милицию обратилась мать девочки и рассказала, что ее 31-летний зять домогался до ее младшей дочери.

«Инцидент произошел 1 июня. Заявление поступило от матери девочки. В заявлении она написала, что ее зять в собственной машине оказывал действия сексуального характера по отношению к ее дочери. По данному факту ведутся следственные мероприятия», — рассказали в УВД Джалал-Абадской области.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Насильственные действия сексуального характера», начато досудебное производство. Также девочке назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным МВД на январь 2021 года, 80% детей в республике, пострадавших от сексуального насилия, подверглись ему со стороны родственников или знакомых. Чаще всего сексуальное насилие в отношении детей происходит в собственном доме или в гостях.

По этой причине МВД предупреждает родителей и просит не оставлять своих малолетних детей с родными или знакомыми мужского пола.

«Кем бы не являлся вам родственник мужского пола, нужно придерживаться этими правилами и самим и учить детей, чтобы они сами тоже не оставались один на один с родственниками-мужчинами», — отмечают в ведомстве.

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