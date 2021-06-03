Указом президента Садыра Жапарова новым главой Госкомиссии по делам религий стал Тойгонбай Абдыкаров — он сменил на посту Медера Карабаева.

Абдыкаров в прошлом, при премьере Игоре Чудинове, возглавлял департамент по использованию и содержанию государственных зданий при аппарате правительства. По данным Минюста, он директор ОсОО “Транс-Бутик”, которое занимается оптовой торговлей.

За последний год это уже третий глава Госкомрелигии. Его предшественник Медер Корабаев возглавил учреждение буквально в феврале 2021 года — ранее он был уполномоченным службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД.

До него Госкомиссией руководил бывший адвокат Садыра Жапарова Акин Токталиев, умудрившийся испортить отношения с президентом из-за уголовного дела в отношении экс-муфтия Максата Толомушева. Акин Токталиев снят с должности директора Госкомиссии по делам религий 9 февраля 2021 года. Он занимал этот пост с 13 ноября 2020 года, Жапаров назначил его на должность будучи еще и.о. президента.

Тогда сотрудники ГКДР выступили против назначения Токталиева. Они сообщили, что Токталиев на протяжении многих лет был адвокатом обвиняемых в экстремистской и террористической деятельности и даже угрожал коллективу Госкомиссии.