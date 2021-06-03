Глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев на заседании парламента 3 июня сообщил, что у людей, получивших вторую дозу российской вакцины «Спутник V», наблюдаются побочные эффекты.

По словам Бейшеналиева, сейчас ведомство ведет наблюдение и среди побочных эффектов зафиксировали у вакцинированных тошноту, слабость и повышение температуры.

«При первой дозе этого не было. Мы связываемся с производителями вакцины и сообщаем наши наблюдения. В скором времени мы узнаем, по какой причине это происходит», — рассказал глава минздрава.

В Кыргызстане сейчас доступны всего две вакцины для населения — китайская Sinopharm и российская «Спутник V». Обе вакцины доступны для граждан бесплатно.

Однако для получения «Спутник V» действует правило, по которому ее могут получить только люди старше 65 лет.

По данным Республиканского штаба, на 3 июня по всей стране вакцинировано 85 241 человек. Вторую дозу вакцины получили 39 159 человек.