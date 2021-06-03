Родители детей, которые обучаются в турецком лицее «Сапат» города Ош, провели пресс-конференцию и обратились к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.

По словам одного из родителей Тургунбая Алдакулова, Орхан Инанды, который внес огромный вклад в сферу образования, должен найтись, а виновники в его похищении должны понести соответствующее наказание.

«Мы здесь присутствуем в качестве представителей тысяч родителей. Уважаемый Садыр Нургожоевич, мы просим и требуем спасти Орхана Инанды и освободить из рук похитителей. Мы обеспокоены и обращаемся к вам как родители детей», — сказал Алдакулов.

Кроме этого отметил, что родители пришли на пресс-конференцию с двумя требованиями к властям — найти Орхана Инанды в целости и сохранности и не вмешивать в политику лицеев «Сапат».

«Ранее мы благодарили их за строительство и открытие международных учебных заведений, надевали калпак и относились с почтением. Однако сегодня из-за давления на внутреннюю политику какой-то страны появились пустые заявления и домыслы. Для нас это не имеет значения, каждая страна должна проводить свою политику в своем государстве», — сказали родители.

Учительница лицея «Сапат» Айнура Нурматова, сопровождавшая родителей на пресс-конференцию, также обратилась к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Он отметил, что Орхан Инанды играет большую роль в повышении качества образования для детей в Кыргызстане.

«Как свободные и цивилизованные граждане Кыргызстана, мы далеки от того, чтобы ставить перед президентом какие-либо условия, если его не найдут. У нас просто есть надежда,в остальном мы уповаем лишь на Бога. Мы можем назвать похитителей Орхана Инанды ни кем иным, как разбойниками», — сказали родители.

Акции в поддержку Орхана Инанды

Уже несколько дней подряд в Бишкеке прошходят акции с требованием найти основателя образовательного учреждения «Сапат» и международного университета «Ала-Тоо» Орхана Инанды. Акции прошли перед посольством Турции. Такая же акция прошла и 3 июня перед домом правительства.

Орхан Инанды был похищен в ночь на 1 июня. В Октябрьском РОВД города Бишкек заявили, что до сих пор неизвестно, где находится Инанды и кто его похитил. Они также сообщили, что для его поиска создана специальная группа.

Реакция посольства Турции

В посольстве Турции пока никак не комментируют произошедшее с исчезновением Орхана Инанды и не отвечают на обвинения в похищении мужчины митингующих в его поддержку. Однако турецкие пропагандистские СМИ называют акции в поддержку Инанды «провокацией ФЕТО».

Образовательная сеть под руководством Инанды раньше называлась «Себат», однако в 2017 году власти решили изменить название на «Сапат». Тогда в список учредителей вошло правительство Кыргызстана — сейчас минобразования владеет 30% акций.

Турецкие власти считают, что основателем этих учебных заведений является проповедник Фетхуллах Гюлен — его организацию ФЕТО и учреждения в Турции считают террористическими. Самого Гюлена обвинили в попытке военного переворота в Турции в июле 2016 года.

Тех, кто учился или преподавал в «Себатах», в Турции подвергают репрессиям. Случаи похищения и исчезновения представителей этих учебных заведений случались и раньше — о подобных происшествиях сообщали в Монголии и Кении.

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