Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров 3 июня обсудил с министром образования и науки Болотбеком Купешевым дальнейшее развитие школьного образования в стране.

На встрече с Купешевым Жапаров сказал, что систему образования нужно совершенствовать и делать ее эффективней, особенно в столице.

«Необходимо также внедрение предметов по духовно-нравственному развитию, которые помогут раскрыть принципы и пути воспитания высоконравственной личности путем формирования у нее основных ценностей, духовных ориентиров и убеждений», — заявил Жапаров.

По словам главы минобраза, по указу Жапарова в школах планируют пересмотреть концепцию духовно-нравственного развития и стандарты образования.

Купешев отметил, что для этого планируется ввести предметы этики, эстетики, физкультуры и воспитания дошкольников, а также школьников и студентов.

Что за концепция духовно-нравственного развития?

Президент Садыр Жапаров подписал указ о разработке концепции «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности» в январе 2021 года. Это был первый его указ на посту избранного президента.

Согласно указу, участвовать в реализации Концепции должны были разные структуры — от кабинета министров до журналистов.

Планируется, что концепция должна «укрепить одно из направлений внутренней политики — воспитание граждан через усвоение ими высоких моральных норм, традиционных семейных и общественных ценностей, здорового образа жизни, приобщение к системе общих человеческих ценностей, отражающих богатство, своеобразие и единство культур народов Кыргызстана».

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Однако правозащитные организации и гражданское общество раскритиковали указ Жапарова. По их мнению, введение абстрактных ценностей в область прав человека может привести к усилению репрессий против гражданского общества и СМИ.

Введение такой концепции власти страны обосновывают «кризисом духовно-нравственных ориентиров во всем мире».

С критикой концепции также выступил депутат Дастан Бекешев. На своей странице в фейсбук он написал, что концепция не сработает — «все станет формальным: планы, поручения, отчеты, тонны бумаг, изменение концепции, а в итоге перевыполнение планов. И целей по построению «общества с морально-нравственными ценностями» можно достичь и без этого.

Бекешев добавил, что в мировой истории «ни одни ценности не прижились в обществе, пока руководитель или двигатель ценностей сам не жил по требуемым нормам».