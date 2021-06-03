Образовательная организация «Сапат» объявила вознаграждение за информацию о местонахождении президента сети школ Орхана Инанды.

В «Сапат» сообщили журналисту «Клоопа», что для граждан, сообщивших информацию гарантируется анонимность. Однако сумму вознаграждения пока не озвучили.

Информацию о местонахождении Инанды можно сообщить по телефонам: 0555 155 144 и 0550 049 050.

По предварительным данным милиции, Орхан Инанды пропал в ночь с 31 мая на 1 июня — его машину нашли открытой в 10 микрорайоне на юге Бишкека.

Его сын Юсуф Косе обратился в милицию с просьбой оказать содействие в поисках отца. Сообщается, что он передвигался на автомобиле и выходил на связь по телефону 31 мая примерно в 18:00.

Исчезновение президента «Сапат» вызвало общественный резонанс и 1 июня у посольства Турции в Бишкеке прошел митинг граждан, которые требовали найти Инанды.

2 июня митинг продолжился, и на акцию вышли уже более 200 человек – студенты «Сапата», а также родители выпускников. Позже они прошли к Дому правительства, и потребовали от его представителей дать им информацию относительно поисков Инанды.

На исчезновение также отреагировал и президент Садыр Жапаров. Он поручил ГКНБ и МВД подключить дополнительные силы к поискам пропавшего, так как Инанды является гражданином Кыргызстана.

При этом в посольстве Турции в Кыргызстане пока никак не комментируют произошедшее.

Орхан Инанды является одним из четырех президентов Международного образовательного учреждения «Сапат». Инанды работает в Кыргызстане с 1995 года, а с 2001 года возглавляет«Сапат»в качестве президента.

Ранее эта сеть называлась «Себат», однако в 2017 году власти решили изменить название на «Сапат», чтобы снять с учебных заведений подозрения в «террористической угрозе». Тогда в список учредителей вошло правительство Кыргызстана — сейчас минобразования владеет 30% акций.

Турецкие власти заявляют, что основателем этих учебных заведений является проповедник Фетхуллах Гюлен — его организации и учреждения в Турции признали террористическими. А самого Гюлена обвинили в попытке военного переворота в Турции в июле 2016 года.

После этого власти страны начали закрывать учебные заведения, которые были основаны Гюленом. По всей стране были задержаны тысячи преподавателей по подозрению в распространении «террористических идей».

Тогда министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил кыргызстанцев о «террористической угрозе». Заявив, что угроза якобы исходит от учреждений «Себат», среди которых числится университет «Ататюрк-Алатоо».

Чавушоглу призвал власти страны закрыть учебные заведения, созданные общественным деятелем Фетхуллахом Гюленом. Однако в ответ на это МИД Кыргызстана призвал Турцию не вмешиваться во внутренние дела страны.