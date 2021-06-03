Депутат Канат Исаев вступился за ранее задержанных Асылбека Жээнбекова, Омурбека Бабанова и Торобая Зулпукарова. Все трое находятся в СИЗО — политик требует пересмотреть назначенную меру пресечения.

«Все трое весомые политики, имеющие свой электорат. Будет ли подтверждена вменяемая им вина в будущем? Если нет, то кто будет отвечать за их задержание?» — сказал депутат, описывая брата экс-президента, экс-премьера и коллегу по парламенту.

Хотя Исаев требует пересмотреть меру пресечения политикам, задержанным по делу о «Кумторе», он считает, что их должны привлечь к ответственности — если докажут их вину.

«Я не говорю, чтобы их не привлекали к ответственности, если будет доказана их вина, если суд вынесет решение. Но мы видим, что так не происходит, сотни людей незаконно сидят в тюрьмах», — сказал он, напомнив о преследовании оппозиционера Омурбека Текебаева, а также об уголовных делах, в свое время возбужденных против нынешних спикера парламента Таланта Мамытова, президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

* Суд в 2018 году признал экс-депутата Садыра Жапарова виновным в финансировании митинга за национализацию золоторудного месторождения «Кумтор» в городе Каракол и селе Саруу в 2013 году. Суд посчитал, что тогда Жапаров управлял митингующими и дал им команду взять в заложники тогдашнего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Его приговорили к 11,5 годам колонии усиленного режима. Позже Верховный суд сократил этот срок на полтора года. В октябре 2020 года уголовное дело закрыли. Также дело о «попытке захвата власти» возбуждали против Жапарова и его соратников Мамытова и Ташиева за митинг у Белого дома в 2012 году (тоже из-за «Кумтора»), после которого они перелезли через забор — в 2020 году дело пересмотрели и политиков оправдали.

Канат Исаев недоволен тем, что информации по уголовным делам против депутатов Жээнбекова и Зулпукарова, а также против экс-премьера Бабанова нет, неизвестно, какая вина им вменяется и есть ли у следствия доказательства.

Ранее адвокат Бабанова уже озвучил, что политик считает задержание «беспределом», а себя — невиновным, потому на сделку со следствием не пойдет и ничего выплачивать государству не будет.

Асылбек Жээнбеков назвал свое задержание политическим гонением и также не считает себя виновным.

Задержания в деле о «Кумторе»

31 мая на допросы были вызваны депутаты парламента Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров. Вечером того же дня, Первомайский райсуд Бишкека избрал для них меру пресечения в виде заключения в СИЗО ГКНБ на два месяца — их подозревают в коррупции при реализации проекта по разработке месторождения «Кумтор».

По этому же делу был задержан экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, а также политики Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев. Всем вышеперечисленным суд избрал меру пресечения — содержание в СИЗО на два месяца. До этого был задержан еще один бывший премьер Мухаммедкалый Абылгазиев.

Кроме того, были допрошены экс-премьер Игорь Чудинов, экс-депутат Максат Сабиров, депутат парламента Рыскелди Момбеков и экс-премьер Темир Сариев.

Председатель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев заявил журналистам, что в рамках расследования по Кумтору к ответственности могут быть привлечены бывшие президенты Кыргызстана. В Кыргызстане за годы независимости сменились уже пять президентов — Садыр Жапаров шестой. Разработка Кумтора канадской компанией началась в 1996 году. Таким образом подозреваемыми могут стать все прошлые президенты.