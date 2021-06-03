Бастующие в Бишкеке водители маршруток записали видеообращение к столичным властям. В нём они озвучили всё те же требования о повышении цен на проезд и сообщили, что вернутся к работе только после решения этой проблемы.

По их словам, тарифы на проезд не менялись с 2012 года, хотя за это время сильно выросли цены на ГСМ и автозапчасти.

«У 80% водителей есть кредиты, которые они брали на покупку автозапчастей. Наши хорошие дела не доходят до людей. Мы платим налоги […] Горожане требуют автобусы. Мы не против, но от них же нет никакого толка, ведь городская казна потеряет наши налоги. Мы все делаем сами. Мы у мэрии не взяли ни одного сома. Готовы и дальше возить пенсионеров за 5 сомов. Но элементарно приобрести запчасти мэрия не помогает. Представляете, сколько каждый день заливаем солярки?

Есть те, кто работает по ночам. Народ должен нас понять. Чиновники в курсе всего, но ничего не движется. Ждем уже шесть месяцев, все снова подорожало. То, что стоило 500 сомов [запчасть], сейчас — 2 тысячи […] Есть те, кто живет на съемных квартирах с семьями. Им тоже тяжело. […] Было бы хорошо, если бы нынешние депутаты БГК решили вопрос с тарифами на проезд», — сказали в своём обращении водители маршруток.

По их мнению, вопрос с тарифами «можно решить и сегодня, ведь власти нужные им законы принимают за 5 минут».

«Мы не просим запчастей или солярки. Просто подняли бы тариф и мы смогли бы оплатить часть наших долгов», — сказали они.

Забастовка водителей маршруток

Забастовка водителей маршруток в Бишкеке длится уже 2 дня. Они недовольны тем, что власти не решают вопрос о повышении цен на проезд в маршрутке.

Горожане жалуются, что из-за отсутствия маршруток, общественный транспорт перполнен, а службы такси завышают цены на проезд.

В мэрии Бишкека горожан заверяли, что с водителями маршруток ведутся переговоры и что в ближайшее время все выйдут на линии.

Однако позже СМИ сообщили, что забастовка водителей может продлиться неделю.

Тем временем, в мэрии призывали горожан не оставаться в стороне и подвозить друг друга. Хотя бишкекчане и так помогали друг другу ещё с раннего утра первого дня забастовки.

Позже в столичном муниципалитете сообщили, что аэропорт «Манас» и Ассоциация «Дордой» предоставили свыше 15 автобусов для бесплатного развоза горожан.

Всего в городе курсируют 110 автобусов и 141 троллейбус.

Из-за забастовки водителей маршруток, депутаты 3 июня выразили недовольство работой столичной мэрии и пригласили на заседание парламента и.о. градоначальника столицы Бактыбека Кудайбергенова и представителей кабмина.

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