У Дома правительства в Бишкеке 3 июня вышли на митинг граждане, которые требуют найти исчезнувшего президента образовательной сети «Сапат» Орхана Инанды.

На митинге собрались около 300 человек, которые вновь требуют предоставить информацию о поисках Инанды. Кроме этого, митингующие заявили, что будут проводить свои акции, пока Инанды не будет найден.

Инанды — один из четырех основателей Международного образовательного учреждения «Сапат». Он работает в Кыргызстане с 1995 года, с 2001 года возглавляет«Сапат»в качестве президента.

Это уже не первый митинг граждан, которые требуют найти президента «Сапат». Ранее 1 и 2 июня митинги также прошли у Дома правительства и посольства Турции в Кыргызстане. Кроме этого, сам «Сапат» ранее сообщил о вознаграждении за любую информацию о местонахождении Орхана Инанды.

По предварительным данным милиции, Орхан Инанды пропал в ночь с 31 мая на 1 июня — его машину нашли открытой в 10 микрорайоне на юге Бишкека.

На исчезновение также отреагировал главы страны Садыр Жапаров. Он поручил ГКНБ и МВД подключить дополнительные силы к поискам пропавшего, так как Инанды является гражданином Кыргызстана. Позже в МВД сообщили, что глава ведомства взял дело об исчезновении Инанды под личный контроль.

Реакция посольства Турции

В посольстве Турции пока никак не комментируют произошедшее с исчезновением Орхана Инанды и не отвечают на обвинения в похищении мужчины митингующих в его поддержку.

Ранее образовательная сеть под руководством Инанды называлась «Себат», однако в 2017 году власти решили изменить название на «Сапат», чтобы снять с учебных заведений подозрения в «террористической угрозе». Тогда в список учредителей вошло правительство Кыргызстана — сейчас минобразования владеет 30% акций.

Турецкие власти ранее заявляли, что основателем этих учебных заведений является проповедник Фетхуллах Гюлен — его организации и учреждения в Турции признали террористическими. Самого Гюлена обвинили в попытке военного переворота в Турции в июле 2016 года.

По этой причине супруга Инанды после его исчезновения записала обращение. В нем она заявила, что если Орхана Инанды депортируют в Турцию, то его жизни будет грозить опасность.