Министр здравоохранения и соцразвития на заседании парламента 3 июня сообщил, что в государственных больницах отвар из ядовитого аконита (иссык-кульского корня)* больше не используют для лечения больных с COVID-19.

*Иссык-кульский корень — он же аконит или борец — это ядовитое травянистое растение семейства лютиковых. В медицинском исследовании этого растения упоминается, что «аконит — крайне ядовитое растение, применение его в медицине недопустимо и опасно для жизни даже при традиционном наружном применении».

В ходе обсуждения проектов постановлений о выделении 1,2 млрд сомов на закупку вакцин против COVID-19 и другие мероприятия, депутат Дастан Бекешев поинтересовался у министра, не противоречит ли покупка вакцин лечению коронавируса аконитом.

«Планируется выделить на вакцины 815 млн сомов, но в тоже время вы пропагандируете аконит. Нет ли здесь противоречия? С одной стороны мы говорим о вакцинации, а с другой мы объявили всему миру, что у нас у самих есть лекарство [от COVID-19]», — спросил Бекешев главу минздрава.

Бейшеналиев в ответ сказал, что вакцинация это профилактика коронавируса, а вводимые препараты «для лечения больных».

«В государственных больницах отвар из аконита больше не применяют. Мы давали 400 пациентам в ходе клинических испытаний. Все анализы испытаний отправлены специалистам в Казахстане и России. Ждём от них резюме. Аконит применялся для пациентов с легкой и средней тяжестью болезни. Отвар показал себя в лечении как отхаркивающее средство и он повышает иммунитет», — сказал он.

Слова министра о том, что отвар из аконита повышает иммунитеты не доказаны. Употребление аконита в неправильной дозировке может привести к смерти. Симптомы отравления: обильное слюнотечение, тошнота, рвота, понос, одышка, чувство ползания мурашек по коже, чувство замирания сердца, общая слабость, кожа холодная, ритм пульса нарушен, помутнение сознания. Смерть наступает от паралича дыхания и остановки сердца.

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Лечение аконитом в госбольницах

Ранее глава минздрава говорил, что отваром из аконита лечат в Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ), Нацгоспитале, Токмакской и Ошской больницах. Он отмечал ,что пациентам дают строго рассчитанную дозировку под контролем врачей и поэтому отравлений быть не должно. Но в самих больницах не комментировали ситуацию.

Точно известно, что настойку из аконита давали больным в Токмакской больнице. Об этом журналистам говорили сами пациенты и врачи этого медучреждения.

По словам пациентов больницы, некоторые больные не знали, что за жидкость им дают.

«Да, нам настой приносили горячим в термосах. Когда мы спросили, что это за лекарство, сказали: отхаркивающее, пейте горячим, а когда остынет — не пейте, вылейте. И кружки хорошо потом помойте. Я не в таком состоянии была, чтобы что-то расспрашивать», — рассказала пациентка больницы в Токмоке Нурбубу Оторова.

В своём скандальном сюжете про аконит, телеканал «Ала-Тоо 24» (входит в ОТРК) тоже показал, что аконит в лечении больных с COVID-19 применяют в Токмакской больнице.

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Аконит, Жапаров и Бейшеналиев

Президент Садыр Жапаров 15 апреля опубликовал пост в своих соцсетях, в котором заявил, что местные врачи нашли способ лечения от COVID-19 «за один-два дня на начальной стадии». Этим способом оказалась настойка иссык-кульского корня — крайне ядовитого растения.

Позже Facebook сообщил, что удалил посты Жапарова из-за «неверной информации». Но в аппарате президента в ответ заявили, что посты об иссык-кульском корне на страницах президента удалены без «внешнего вмешательства».

Со словами Жапарова об использовании иссык-кульского корня в лечении больных с коронавирусом согласился глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.

Чтобы доказать безвредность иссык-кульского корня, Бейшеналиев 16 апреля выпил отвар в прямом эфире на пресс-конференции, которую сам и созвал. Тогда же Бейшеналиев сообщил, что медики уже дают настойку больным коронавирусом и пациентам с другими заболеваниями.

На той же пресс-конференции глава минздрава заявил, что дозировку корня для употребления определяет только президент Садыр Жапаров. Тогда сообщалось, что отвар из аконита готовят в госрезиденции «Ала-Арча». Но 31 мая Бейшеналиев сказал, что «из-за большой потребности среди населения, ее начали варить в другом месте».

Министр здравоохранения не раз говорил, что корень помогает при раке желудка и радикулите.

Однако в то же время Бейшеналиев не раз упоминал, что иссык-кульский корень может привести к смерти. СМИ уже сообщали о нескольких случаях отравления аконитом после того, как глава минздрава публично принял его в прямом эфире.

Министр же заявил, что не несет ответственности за людей, которые применяют аконит в домашнем лечении. Миссия ВОЗ уже высказалась о том, что лечение коронавируса иссык-кульским корнем — невозможно.