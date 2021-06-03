Республиканский штаб сообщил, что на 3 июня в стране зарегистрировали 9 смертей среди пациентов с COVID-19. Пять случаев смерти зарегистрировали в Бишкеке и четыре в Чуйской области.

Всего за время пандемии в стране скончались 1 830 пациентов с коронавирусом.

По данным штаба, за сутки в стране выявили 371 новый случай заражения коронавирусом.

Бишкек — 169;

Ош — 40;

Чуйская область — 91;

Ошская область — 20;

Таласская область — 5;

Нарынская область — 8;

Иссык-Кульская область — 24;

Джалал-Абадская область — 13;

Баткенская область — 1.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 105 840 случаев заражения.

С выздоровлением из больниц за сутки выписали 299 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 99 474 пациента.

Среди медиков выявили 13 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 708 медработников. При этом, с выздоровлением выписали 4 598 медиков.