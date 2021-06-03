Министр здравоохранения и соцразвития на заседании парламента 3 июня сообщил, что в Кыргызстан осенью этого года, возможно, придёт очень сильно мутировавший штамм вируса SARS-Cov-2. Это вирус, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19.

По словам чиновника, сейчас предпринимаются меры для подготовки к этому.

«В Кыргызстане сейчас циркулирует 5 мутированных штаммов коронавируса, они сейчас вызывают не очень большие осложнения. Осенью в Кыргызстан, возможно, придет сильно мутировавший штамм SARS-Cov-2. Наши врачи и ученые каждую неделю на конференции изучают, какие штаммы есть по всему миру», — сказал он.

Что это за штаммы?

Новые штаммы появляются из-за того, что вирус SARS-Cov-2, который вызывает COVID-19, как и другие вирусы, со временем изменяется и мутирует. По данным ВОЗ, во всем мире выявлены сотни вариантов этого вируса.

22 апреля минздрав сообщил, что в Кыргызстане среди больных коронавирусом циркулируют британский, южноафриканский, индийский и российский штаммы. Эти штаммы отличаются от изначального вируса SARS-Cov-2, который нашли в Китае.

По данным Республиканского штаба, за время пандемии в Кыргызстане на 3 июня зарегистрировали 105 840 случаев заражения COVID-19. Всего умерли 1 830 пациентов от осложнений вызванных коронавирусом или внебольничной пневмонией.