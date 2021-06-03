Президент канадской компании подчеркнул, что действия властей Кыргызстана «угрожают экономике страны и будущему иностранных инвестиций в стране».

«Международные инвесторы хотят уверенности. Они хотят знать, что правительство будет уважать подписанные соглашения и не изменяет правила без предупреждения», — добавил Перри.

Кроме этого, по его словам, Centerra Gold недавно объявила о планах дополнительного инвестирования $2 млрд в очередное продление срока службы рудника «Кумтор». Но из-за случившегося все эти планы сейчас приостановлены.

«Мы по-прежнему доступны и готовы к конструктивному диалогу с руководством Кыргызстана. Но до сих пор власти неоднократно отказывались от наших попыток начать переговоры. Мы всегда разрешали разногласия в наших отношениях путем переговоров и компромиссов. На этот раз мы обеспокоены тем, что правительство предпринимает преднамеренные усилия по национализации рудника “Кумтор” или по принуждению Centerra Gold отказаться от владения», — сообщил Перри.

По его словам, целью компании сейчас остаётся найти приемлемое решения этого спора.

«Тем временем мы делаем все возможное, чтобы сохранить ценность месторождения Кумтор и защитить Centerra Gold и ее заинтересованные стороны от ненужных действий правительства», — отметил он.

Что происходит вокруг Кумтора?

Месторождение Кумтор уже несколько недель находится в центре внимания общественности и депутатов Жогорку Кенеша.

7 мая Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

За день до этого, 6 мая, депутаты парламента сразу в трех чтениях приняли закон, который позволяет ввести внешнее управление в любой из компаний.

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Затем 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Тогда же депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии. 14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым.

Уже 18 мая власти страны назначили Тенгиза Болтурука, бывшего члена директоров кандаской компании — временным внешним управляющим компании «Кумтор Голд Компани».

На такое решение отреагировало правительство Канады, которое сделало заявление о происходящем вокруг Кумтора. Согласно ему, шаг по контролю над «публично торгуемой канадской компанией с международными активами» может иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций».

Что предпринимает Centerra Gold?

В ответ на действия кыргызских властей Centerra Gold Inc. инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана. В компании считают, что действия властей нарушают подписанные договоры между сторонами и намерены защищать свои права.

Канадская компания намерена добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана вводить внешнее управление в её дочернем предприятии «Кумтор голд компани» и преследовать её по недавно выставленным штрафам и налоговым претензиям. В Centerra Gold Inc. считают это нарушением инвестиционных соглашений правительства по Кумтору.

Кроме этого, Centerra Gold Inc. хочет добиться с кыргызской стороны возмещения убытков и ущерба, возникших в результате действий правительства Кыргызстана против «Кумтор голд компани».

«С начала этого года руководство Кыргызстана действовало с поразительной скоростью, чтобы подорвать основы, на которых эксплуатируется рудник Кумтор, и отказалось сотрудничать с нами по любым вопросам, которое оно считает предметом спора. Действия правительства не оставили Centerra Gold иного выбора, кроме как реализовать свои законные права в порядке арбитража или иным образом для защиты интересов «Кумтор голд компани», Centerra Gold и наших акционеров. В случае, если правительство желает вступить в конструктивный диалог, мы по-прежнему готовы сделать это», — сказал Скотт Перри 16 мая.

Позже в ответ на введение внешнего руководство в «Кумторе» Centerra Gold заявила, что правительство Кыргызстана нарушило взятые ранее на себя обязательства и «фактически захватила контроль над рудником».

«Centerra Gold больше не контролирует рудник Кумтор и больше не может обеспечивать безопасность сотрудников или безопасность деятельности рудника. Незадолго до того, как правительство взяло рудник под контроль, все ключевые системы безопасности, мониторинга и эксплуатации на руднике работали должным образом», — отметили в компании 17 мая.

Кроме этого Centerra Gold подала иск в Верховный суд Онтарио на Тенгиза Болтурука — внешнего управляющего компанией «Кумтор».

В заявлении канадской компании говорилось, что судебный иск подан в ответ на нарушения Болтурука перед Centerra Gold и «в связи с недавним захватом рудника Кумтор правительством Кыргызстана».

В канадской компании заявили, что до того, как Болтурук покинул пост члена директоров правления компанией, он якобы провел с правительством Кыргызстана переговоры по захвату рудника.

«12 мая, до захвата рудника, “Кыргызалтын” попыталось перевести около $29 миллионов на несанкционированный банковский счет*, используя поддельное платежное поручение, отправленное третьему лицу. Счет был якобы открыт на имя “Кумтор голд компани”», — говорится в заявлении Centerra Gold.

*В «Кыргызалтыне» это обвинение опровергли и призвали воздержаться Centerra «от голословных обвинений в адрес “Кыргызалтын”».

В канадской компании планируют запретить Болтуруку прямое или косвенное участие в управлении рудником Кумтор.

Также 1 июня стало известно, что дочерние компании Centerra Gold Inc. «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд в Нью-Йорке, чтобы начать процесс банкротства.

Этот процесс под надзором суда предусматривает автоматическое приостановление рассмотрения всех претензий к «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор оперейтинг компани» во всем мире.

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